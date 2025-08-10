La doble vida del guardia latino en Florida: robó una histórica camiseta de LeBron James de Miami Heat y obtuvo millones

El martes 5 de agosto, autoridades federales informaron que un extrabajador de los Miami Heat habría ganado millones de dólares tras robar artículos de colección del equipo y venderlos a fanáticos de la NBA. Entre los objetos sustraídos destaca una camiseta de LeBron James, valuada en casi US$4 millones de dólares.

El extrabajador de Miami Heat acusado de robo al equipo

Un exagente de seguridad del equipo de basquetbol fue acusado por agentes federales del presunto robo de cientos de artículos de Miami Heat, que posteriormente vendía en cientos de miles de dólares, de acuerdo con CNN.

El hombre de origen latino, identificado como Marcos Thomas Pérez, trabajó para los jugadores de la NBA desde el 2016 hasta el 2021, y del 2022 al 2025 fue empleado de la liga.

Las acusaciones fueron realizadas por la Fiscalía Federal en el Distrito Sur de Florida, desde donde detallaron que el extrabajador fue guardia de seguridad en la sede del Miami Heat, el ahora llamado Kaseya Center.

Pérez tuvo acceso a una sala de equipamiento privada en la que el equipo de baloncesto aseguraba objetos valiosos y representativos, recolectados a lo largo de su historia, como la camiseta de LeBron James.

El exguardia de seguridad presuntamente robó más de 400 camisetas y otros artículos de colección que estaban destinados a formar parte de un museo dedicado al Heat.

Miami Heat confirma robo de camisetas y objetos de colección ante la Fiscalía de Florida (FB/Miami Heat)

Las ganancias millonarias del extrabajador de Miami Heat acusado de robo

Las autoridades comprobaron que Marcos Thomas Pérez accedió en diversas ocasiones a la sala privada del equipo, y pudo robar cientos de piezas de camisetas usadas y otros objetos que posteriormente vendió en línea.

Durante los tres años que robó y comerció con estos artículos, el acusado recaudó aproximadamente dos millones de dólares. Las autoridades aseguran que vendió las camisetas a precios muy por debajo de su valor original.

Por ejemplo, la famosa camiseta de Miami Heat que utilizó el histórico LeBron James durante las Finales de la NBA la vendió en unos 100 mil dólares, aunque posteriormente esa misma pieza fue subastada en US$3,7 millones.

El hombre de 62 años compareció por primera vez ante un tribunal federal el martes 5 de agosto, según un comunicado del Departamento de Justicia.

El exagente habría robado cerca de 400 piezas de colección del equipo que iban a ser destinadas para formar un museo (FB/Miami Heat/O.G. y The Rook)

Se trata de un oficial de seguridad y veterano que suma más de 25 años de servicio en el Departamento de Policía de la Ciudad de Miami y que pasó de ser empleado del Miami Heat a formar parte del equipo de seguridad de la propia NBA.

El pasado 3 de abril se ejecutó una orden de allanamiento en su contra y fueron confiscados recuerdos robados de partidos y camisetas usadas de diferentes jugadores. El Departamento de Justicia de Florida advirtió que el FBI también investiga el caso.

LeBron James, una leyenda de Miami Heat

El basquetbolista de 40 años sorprendió a la NBA al anunciar que se mudaría al Miami Heat en julio de 2010, equipo con el que jugó durante cuatro temporadas, según ESPN.

En aquel momento, LJ dejó a los Cleveland Cavaliers, con los que debutó en el baloncesto profesional, aunque después regresó para obtener un campeonato con ellos tras dos victorias conseguidas junto al equipo de South Beach.

LeBron James vuelve a la temporada 2025 de la NBA (Facebook/LeBron James)

Este 2025, LeBron James disputa su temporada número 23 en la NBA, considerado una de las máximas estrellas del basquetbol en Estados Unidos y en el mundo, el deportista continúa en el juego con determinación y un espíritu competitivo.

“King James” es considerado el máximo anotador histórico de la liga, aunque pronto podría anunciar su retiro definitivo, pues desde hace un par de años puso el tema sobre la mesa.