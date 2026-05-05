Intentó cruzar a México en una Dodge Journey con casi US$300.000 en el piso de la camioneta: la CBP la descubrió

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) decomisaron 272.940 dólares no declarados a una ciudadana mexicana en el puerto de Laredo, Texas. El dinero en efectivo fue hallado oculto en el piso de una camioneta Dodge Journey modelo 2017, según informó la agencia en un comunicado.

Cómo detectó la CBP los casi US$300.000 ocultos en el vehículo

El operativo de la CBP tuvo lugar el 21 de abril en el Puente Colombia-Solidaridad durante una revisión de rutina. Según el comunicado de la agencia, la conductora, de 46 años, pretendía ingresar a México con el dinero escondido bajo el piso del vehículo.

Los agentes retuvieron la carga y enviaron muestras para análisis CBP

Los oficiales utilizaron tecnología de inspección no intrusiva para localizar las divisas. El total de la incautación alcanzó los US$272.940 en billetes de curso legal.

De forma inmediata, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron a la mujer tras el descubrimiento. Por su parte, las autoridades iniciaron una investigación penal y confiscaron tanto el efectivo como la camioneta.

Multas y arresto: qué pasa si no se declaran más de US$10.000 al cruzar la frontera

Las autoridades de la CBP recordaron a los viajeros que, siempre que lleven más de US$10.000 consigo, el dinero debe ser declarado previamente. De lo contrario, puede derivar en sanciones civiles o penales.

“La falta de declaración puede resultar en la incautación de las divisas y/o el arresto, como ocurrió en este caso”, advierte el sitio web de la entidad federal. Sin embargo, es posible recuperar las divisas retenidas siempre y cuando se demuestre su origen y uso legítimo.

La CBP informa sobre los riesgos de comprar productos falsificados en Estados Unidos

Albert Flores, director del puerto de Laredo, destacó que estas acciones afectan las finanzas de organizaciones criminales y que el control fronterizo busca evitar que grupos ilícitos obtengan ganancias de sus actividades.

“Incautaciones de grandes cantidades de efectivo como esta, que a menudo provienen de actividades ilícitas, afectan directamente las finanzas de las organizaciones terroristas extranjeras y les impiden obtener ganancias de dichas actividades”, explicó Flores.

Qué instrumentos monetarios exige declarar la CBP al salir o ingresar a EE.UU.

De acuerdo con la información disponible en la CBP, toda persona que envíe o reciba instrumentos monetarios con un valor de US$10.000 o más, debe declararlos previamente. La agencia fronteriza considera bajo ese término a los siguientes productos:

Monedas y billetes estadounidenses o extranjeros.

Cheques de viajero en cualquier formato.

Instrumentos negociables.

Instrumentos incompletos firmados, pero con el nombre del beneficiario omitido; y valores o acciones al portador.

La CBP pide declarar con anticipación cuando una persona lleva más de US$10.000

Formulario FinCEN 105: cómo declarar dinero y valores ante la CBP paso a paso

Para declarar los instrumentos monetarios ante la CBP, se debe presentar el Formulario 105 de FinCEN. Hay varias formas distintas de hacerlo, pero la recomendada por la propia entidad es la vía electrónica por la página web.

Por otro lado, también se puede imprimir y completar el formulario a través del mismo sitio. Una vez impreso, se deberá presentar ante el oficial de la CBP a cargo antes de salir de Estados Unidos.

A su vez, aquellas personas que hagan uso del Control Móvil de Pasaportes (MPC, por sus siglas en inglés) para su ingreso a EE.UU. podrán presentar su declaración y acceder a la versión electrónica de su informe.