La ley es clara: ¿puede un vecino estacionar su auto frente a tu casa en Florida?

Los Estatutos de Florida establecen dónde se puede detener o estacionar un vehículo y qué ocurre cuando un conductor incumple esas disposiciones. Estar frente a la vivienda de otra persona no constituye por sí solo una infracción, pero existen situaciones en las que esta acción está prohibida.

Qué dicen las leyes de Florida sobre el estacionamiento frente a una vivienda

En Florida, una persona puede dejar su automóvil en una calle pública ubicada frente a la casa de un vecino siempre que respete las normas estatales y las disposiciones locales. La ley no reserva el espacio de la vía pública para el propietario del inmueble.

En Florida, no se puede estacionar el auto frente a la casa de un vecino si al hacerlo bloquea la entrada de la propiedad Magnific

Una de las principales restricciones aparece cuando el vehículo bloquea una entrada para automóviles. La normativa impide permanecer detenido o estacionar frente a una entrada pública o privada, excepto momentáneamente para recoger o dejar pasajeros.

Dónde está prohibido estacionar en Florida

La Sección 316.1945 de los Estatutos de Florida también contempla otras zonas en las que un automóvil no puede permanecer detenido. Entre ellas figuran:

Las aceras (veredas)

Los cruces peatonales

Las intersecciones

Determinados espacios próximos a estaciones de bomberos

Vías cercanas a señales de tránsito

Zonas destinadas al paso de bicicletas

También existe una distancia mínima respecto de los hidrantes. Un vehículo no puede permanecer detenido ni estacionarse a menos de 15 pies (unos 4,6 metros) de un hidrante, excepto momentáneamente para recoger o dejar pasajeros.

La norma contempla además situaciones relacionadas con vías ferroviarias, túneles, puentes, excavaciones u obstáculos que puedan impedir el tránsito. En autopistas de acceso limitado tampoco está permitido detenerse o estacionar en la calzada, el arcén o las rampas de conexión, aunque un vehículo averiado por una falla mecánica o un choque puede permanecer en el arcén por un máximo de seis horas

Estacionar cerca de una boca de incendio podría derivar en una multa

Distancias que deben respetarse al dejar un vehículo

El listado de prohibiciones también establece distancias concretas alrededor de determinadas señales y espacios. Por ejemplo, no se permite estacionar a menos de 20 pies (unos 6,1 metros) de un cruce peatonal situado en una intersección ni a menos de 30 pies (unos 9,1 metros) de ciertas señales de tránsito, indicaciones de alto o semáforos ubicados junto a la vía.

En las estaciones de bomberos, la restricción alcanza los 20 pies desde la entrada. Cuando el auto queda estacionado el lado opuesto de la calle frente a la estación, la distancia alcanza los 75 pies (unos 22,9 metros) si existe la señalización correspondiente.

Otra prohibición se refiere al estacionamiento en doble fila, es decir, junto a otro vehículo que ya está detenido al borde de la calle. También se restringe la permanencia sobre carriles exclusivos para bicicletas y en determinados senderos destinados a ese tipo de transporte.

Los lugares donde está prohibido detenerse o pararse Magnific

Qué ocurre si un conductor incumple la normativa

Los incumplimientos sobre estas reglas se consideran infracciones de tránsito de carácter no criminal. La desobediencia se procesa como una violación correspondiente a un vehículo no en movimiento y puede generar una sanción civil.

Cuando un agente de la ley o un especialista en control del estacionamiento encuentra un automóvil en una zona prohibida, puede emitir una multa conforme al procedimiento establecido. En determinados casos, la boleta puede colocarse en un vehículo que se encuentre sin conductor.

Sin embargo, los procedimientos para las notificaciones estatales y las multas derivadas de ordenanzas locales no son idénticos. Una citación uniforme de tránsito de Florida no puede utilizarse para sancionar determinadas infracciones de estacionamiento establecidas exclusivamente por una ciudad o un condado.