Con apoyo en Florida: el proyecto de ley que busca crear una “zona de seguridad” para agentes del ICE

La senadora republicana de Florida Ashley Moody anunció el respaldo de diez senadores adicionales a su proyecto “Ley Halo”, una normativa que busca proteger a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante las redadas y otros actos oficiales.

Los puntos clave de la Ley Halo

La senadora presentó la normativa en noviembre del año pasado con el objetivo de establecer sanciones penales por la obstrucción de las actividades de control migratorio.

De aprobarse la normativa, una persona puede ser detenida por estar a 25 pies de distancia del agente de inmigración durante una redada ICE

De acuerdo con el documento del proyecto, la ley establece que es ilegal que una persona, tras haber recibido una advertencia verbal de no acercarse, se aproxime o permanezca a menos de 25 pies (7,5 metros) de un agente federal de inmigración que desempeñe sus funciones.

“Como esposa de un agente del orden público, exfiscal general y actual senadora de los Estados Unidos, siempre he apoyado y luchado por las personas altruistas que protegen y sirven a nuestra nación", dijo la senadora al presentar el proyecto.

La Ley Halo patrocinada por la senadora prevé otorgar multas y penas de prisión de hasta cinco años a las personas que interfieran con las labores de los agentes Instagram/@ashleymoodyfl

Luego agregó: “Me horrorizan las noticias sobre personas que acosan y atacan a agentes federales mientras simplemente intentan hacer su trabajo. Esto debe terminar”.

Para que se considere una violación de la ley, la persona debe actuar con la intención de:

Impedir o interferir con la capacidad del oficial para realizar su deber.

Amenazar al agente de inmigración con daño físico.

Acosar al oficial.

Con relación a este último punto, el texto define la palabra “acoso” como una conducta dirigida a un agente que genere “angustia emocional sustancial” y que no tenga un propósito legítimo.

Las penalizaciones en caso de incumplir con la Ley Halo patrocinada en Florida

Cualquier persona acusada de obstruir las labores de un oficial de inmigración está sujeta a las siguientes penalizaciones legales:

Multas : el acusado podría ser multado de acuerdo con lo establecido en el título 18 del Código de los Estados Unidos.

: el acusado podría ser multado de acuerdo con lo establecido en el título 18 del Código de los Estados Unidos. Prisión : la ley establece una pena de prisión de hasta cinco años.

: la ley establece una pena de prisión de hasta cinco años. Sanciones combinadas: es posible que se apliquen ambas penalizaciones (tanto la multa como la sentencia de prisión).

Cómo sigue el avance de la normativa

El pasado 22 de enero, Moody anunció el apoyo de diez nuevos senadores al proyecto de ley. Entre los legisladores republicanos se encuentran:

Marsha Blackburn de Tennessee.

de Tennessee. Cynthia Lummis de Wyoming.

de Wyoming. Rick Scott de Florida.

de Florida. Ted Budd de Carolina del Norte.

de Carolina del Norte. Bill Hagerty de Tennessee.

de Tennessee. Tom Cotton de Arkansas.

de Arkansas. Bernie Moreno de Ohio.

de Ohio. Markwayne Mullin de Oklahoma.

de Oklahoma. Tommy Tuberville de Alabama.

de Alabama. Roger Marshall de Kansas.

La propuesta federal de Moody extiende la ley SB 184 que entró en vigor a principios del año pasado y que fue firmada por el gobernador Ron DeSantis en abril de 2024.

DeSantis firmó en 2024 la ley SB 184 que permite a la policía, bomberos y paramédicos establecer una zona de exclusión de 7,6 metros a su alrededor Archivo

Mientras que esta ley se mantiene vigente desde enero de 2025, la “Ley Halo” de Moody solo fue referida al Comité Judicial y no ha sido aprobada. En los últimos días ha ganado más apoyo, pero se mantiene pendiente.