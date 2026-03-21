La tabla salarial de los militares en EE.UU. en 2026: cuánto gana el personal alistado
Las tarifas actualizadas fueron publicadas por el Servicio de Finanzas y Contabilidad de la Defensa (DFAS); el salario básico cambia dependiendo del rango y los años de servicio
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Ser parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos implica, además de un gran compromiso con la seguridad nacional, la posibilidad de acceder a una estructura salarial jerárquica. El Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés) actualizó, a través del Servicio de Finanzas y Contabilidad de la Defensa (DFAS, por sus siglas en inglés), las tablas de pago básico que son pertinentes para los oficiales comisionados, suboficiales y personal alistado para 2026.
Salarios del personal alistado
De acuerdo con la página web del organismo, el salario militar se determina mediante una combinación de rango (pay grade) y años de servicio, lo que lo diferencia del sector privado.
La remuneración mensual de un militar se incrementa de manera automática si asciende en la jerarquía o gana antigüedad en la institución, tal como lo evidencia la nueva normativa que comenzó a aplicarse a partir del 1° de enero de 2026.
El personal alistado, que tiene rangos entre el E-1 y el E-9, forma la base operacional de las fuerzas. Estas tropas llevan a cabo las labores esenciales en el terreno. Los ingresos básicos mensuales, conforme a la información oficial del DFAS, son los siguientes:
- Rango E-1: el salario base para los reclutas, que se encuentran en el nivel de entrada, es de US$2407,20.
- Rango E-2: el pago aumenta a US$2697,90 después de haber terminado la capacitación inicial.
- Categoría E-4 (especialista o cabo): un cabo que ha prestado servicio por más de cuatro años recibe un salario de US$3658,50.
- Rango E-7 (sargento primero): un suboficial con diez años de experiencia llega a los US$5135,70.
- Rango E-9 (sargento mayor): si el personal alistado tiene más de 40 años de servicio, puede ganar hasta US$10.729,20 en el grado más alto.
Comandantes superiores y oficiales asignados
Los oficiales comisionados (O-1 a O-10) tienen títulos académicos y más obligaciones de mando. Sus ganancias son mucho más altas. Un oficial recién egresado (O-1) tiene un salario de US$4150,20; en cambio, un capitán con seis años de servicio (O-3) gana US$7737.
Los generales o almirantes (O-10), en el rango más elevado, cuentan con un límite de salario mensual de US$18.999,90. Para el año 2026, la cantidad está restringida por el Nivel II de la Escala Ejecutiva del gobierno federal.
Suboficiales especializados
Los Warrant Officers son expertos técnicos en campos determinados. Sus sueldos también presentan una escala progresiva:
- W-1: Un oficial técnico de primer nivel que lleva dos años de trabajo percibe un sueldo de US$4056,60.
- W-5: El rango técnico más alto, que tiene una trayectoria de más de 20 años, llega a los US$10.169,70.
Componente de la Guardia Nacional y reserva
El DFAS también explica el pago por los “drills” (entrenamientos) para las reservas. Estos pagos se determinan por cada sesión de entrenamiento individual.
Un integrante alistado de rango E-4, por ejemplo, recibe US$121,95 por cada simulacro. Esto significa que en un fin de semana estándar de cuatro simulacros de entrenamiento recibiría US$487,80.
Exclusiones fiscales y beneficios para tener en cuenta
Es relevante señalar que el salario base es solamente el umbral mínimo de la remuneración total. Los militares de Estados Unidos pueden acceder a otros beneficios que incrementan notablemente su capacidad de compra:
- Subsidios (BAS y BAH): asistencias económicas para vivienda y alimentación que generalmente no están sujetas a impuestos.
- Compensación por riesgo: los que prestan servicio en áreas de riesgo inminente o fuego hostil reciben un suplemento mensual de US$225.
- Exclusión tributaria en zona de combate: de acuerdo con la regulación del DoD, los miembros desplegados en áreas de combate pueden eliminar una gran parte de sus ingresos del impuesto federal. Para los oficiales, esta exclusión tiene un límite que se basa en el salario del miembro de mayor rango (E-9) y el pago por riesgo.
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