La tabla salarial de los militares en EE.UU. en 2026: cuánto gana el personal alistado

Ser parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos implica, además de un gran compromiso con la seguridad nacional, la posibilidad de acceder a una estructura salarial jerárquica. El Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés) actualizó, a través del Servicio de Finanzas y Contabilidad de la Defensa (DFAS, por sus siglas en inglés), las tablas de pago básico que son pertinentes para los oficiales comisionados, suboficiales y personal alistado para 2026.

Salarios del personal alistado

De acuerdo con la página web del organismo, el salario militar se determina mediante una combinación de rango (pay grade) y años de servicio, lo que lo diferencia del sector privado.

El Departamento de Defensa (DoD) ha actualizado, a través del Servicio de Finanzas y Contabilidad de la Defensa (DFAS), las tablas de pago básico DFAS

La remuneración mensual de un militar se incrementa de manera automática si asciende en la jerarquía o gana antigüedad en la institución, tal como lo evidencia la nueva normativa que comenzó a aplicarse a partir del 1° de enero de 2026.

El personal alistado, que tiene rangos entre el E-1 y el E-9, forma la base operacional de las fuerzas. Estas tropas llevan a cabo las labores esenciales en el terreno. Los ingresos básicos mensuales, conforme a la información oficial del DFAS, son los siguientes:

Rango E-1: el salario base para los reclutas, que se encuentran en el nivel de entrada, es de US$2407,20 .

el salario base para los reclutas, que se encuentran en el nivel de entrada, es de . Rango E-2: el pago aumenta a US$2697,90 después de haber terminado la capacitación inicial.

el pago aumenta a después de haber terminado la capacitación inicial. Categoría E-4 (especialista o cabo): un cabo que ha prestado servicio por más de cuatro años recibe un salario de US$3658,50 .

un cabo que ha prestado servicio por más de cuatro años recibe un salario de . Rango E-7 (sargento primero): un suboficial con diez años de experiencia llega a los US$5135,70 .

un suboficial con diez años de experiencia llega a los . Rango E-9 (sargento mayor): si el personal alistado tiene más de 40 años de servicio, puede ganar hasta US$10.729,20 en el grado más alto.

Los miembros de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos tienen una amplia gama de beneficios para proteger a sus familias incluso después de su muerte U.S. Department of Veterans Affairs / Facebook

Comandantes superiores y oficiales asignados

Los oficiales comisionados (O-1 a O-10) tienen títulos académicos y más obligaciones de mando. Sus ganancias son mucho más altas. Un oficial recién egresado (O-1) tiene un salario de US$4150,20; en cambio, un capitán con seis años de servicio (O-3) gana US$7737.

Los generales o almirantes (O-10), en el rango más elevado, cuentan con un límite de salario mensual de US$18.999,90. Para el año 2026, la cantidad está restringida por el Nivel II de la Escala Ejecutiva del gobierno federal.

Suboficiales especializados

Los Warrant Officers son expertos técnicos en campos determinados. Sus sueldos también presentan una escala progresiva:

W-1: Un oficial técnico de primer nivel que lleva dos años de trabajo percibe un sueldo de US$4056,60 .

Un oficial técnico de primer nivel que lleva dos años de trabajo percibe un sueldo de . W-5: El rango técnico más alto, que tiene una trayectoria de más de 20 años, llega a los US$10.169,70.

En Estados Unidos pueden unirse al ejército estadounidenses y residentes permanentes que hablen inglés (Foto archivo AP/Peter K. Afriyie) Peter K. Afriyie - AP

Componente de la Guardia Nacional y reserva

El DFAS también explica el pago por los “drills” (entrenamientos) para las reservas. Estos pagos se determinan por cada sesión de entrenamiento individual.

Un integrante alistado de rango E-4, por ejemplo, recibe US$121,95 por cada simulacro. Esto significa que en un fin de semana estándar de cuatro simulacros de entrenamiento recibiría US$487,80.

Exclusiones fiscales y beneficios para tener en cuenta

Es relevante señalar que el salario base es solamente el umbral mínimo de la remuneración total. Los militares de Estados Unidos pueden acceder a otros beneficios que incrementan notablemente su capacidad de compra: