La nueva encuesta para las elecciones 2028 en USA que entusiasma a Ron DeSantis: podría ser candidato a presidente

Las primeras encuestas sobre las elecciones 2028 en Estados Unidos ya ofrecen un panorama general de la interna del Partido Republicano. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, figura entre los aspirantes con mayor intención de voto para la candidatura presidencial, aunque el vicepresidente JD Vance conserva una ventaja amplia en los sondeos.

Qué lugar ocupa DeSantis en las encuestas republicanas para 2028

De acuerdo con el promedio de los 15 sondeos nacionales más recientes elaborado por The New York Times, Vance lidera la carrera por la nominación republicana. Detrás aparecen Marco Rubio, Donald Trump Jr. y DeSantis, quien se mantiene entre los dirigentes con mayor respaldo dentro del partido.

En la medición más reciente, realizada por Clarity Campaign Labs entre el 17 y el 22 de julio, las preferencias quedaron distribuidas de la siguiente manera:

JD Vance: 38%.

38%. Marco Rubio: 18%.

18%. Donald Trump Jr.: 15%.

15%. Ron DeSantis: 10%.

Aunque ocupa el cuarto lugar en ese relevamiento, el mandatario floridano continúa entre las principales figuras consideradas para competir en una eventual primaria republicana.

Cómo cambia el apoyo a DeSantis según cada encuesta para las elecciones 2028

Las distintas consultoras muestran diferencias en el nivel de respaldo que recibe DeSantis, aunque la mayoría lo incluye entre los aspirantes con mayor intención de voto.

JD Vance, Marco Rubio y Ron DeSantis: quién lidera las encuestas republicanas para las elecciones 2028 AP

Entre los principales estudios recopilados por The New York Times figuran:

J.L. Partners (17 al 20 de julio): 12% .

(17 al 20 de julio): . Emerson College (19 y 20 de julio): 5% .

(19 y 20 de julio): . Echelon Insights (9 al 13 de julio): 9% .

(9 al 13 de julio): . Quantus Insights (3 al 7 de julio): 9% .

(3 al 7 de julio): . Zogby Analytics (1 al 4 de julio): 13%, su mejor resultado reciente.

En algunos relevamientos, el gobernador de Florida no fue incluido entre las opciones ofrecidas a los entrevistados.

Vance lidera la interna republicana de cara a las elecciones 2028

Más allá de las diferencias metodológicas entre las encuestadoras, la mayoría de las mediciones coincide en ubicar a Vance al frente de la carrera por la nominación republicana.

JD Vance se posiciona como el principal candidato republicano para las elecciones presidenciales 2028 Pool Reuters

Según explicó Caroline Soler, analista de encuestas de The New York Times, la competencia todavía atraviesa una etapa temprana. Los primeros sondeos reflejan una preferencia de los votantes republicanos por dirigentes fuertemente vinculados al gobierno de Donald Trump.

Además de Vance, los nombres que aparecen con mayor frecuencia entre los posibles candidatos son Rubio, Donald Trump Jr., DeSantis, Ted Cruz y Nikki Haley.

No todas las encuestas se tomaron en cuenta para elaborar el promedio

El análisis de The New York Times aclara que algunos sondeos que incluyen a Trump no forman parte del promedio nacional ponderado, ya que la Constitución de EE.UU. le impide aspirar a un tercer mandato presidencial. El medio también señala que los resultados provienen de encuestas nacionales realizadas por distintas consultoras, algunas contratadas por organizaciones independientes y otras por entidades partidarias.

En este contexto, pueden existir diferencias metodológicas entre los estudios. De acuerdo con lo relevado, a más de dos años de las elecciones generales del 7 de noviembre y sin fecha definida para las primarias republicanas, los candidatos comienzan a perfilarse en un escenario abierto.