Vance, Rubio o DeSantis: quién lidera realmente las encuestas republicanas hacia las elecciones de EE.UU. de 2028

A pesar de que aún faltan más de dos años y que todavía deben pasar las elecciones legislativas de 2026, algunas encuestas ya comenzaron a medir cuáles son los candidatos republicanos con más apoyo para los comicios de 2028 en Estados Unidos. Los sondeos recientes coinciden en un fuerte dominio de J.D. Vance sobre Marco Rubio y Ron DeSantis.

Fuerte dominio de J.D. Vance en las encuestas republicanas para las elecciones de 2028

Dado que Donald Trump no puede presentarse para un tercer mandato, los comicios decidirán a su sucesor en la Casa Blanca. A pesar de que aún resta más de medio mandato, distintas encuestadoras comenzaron a pensar en el candidato republicano.

Las elecciones de 2028 decidirán al sucesor de Donald Trump como presidente de Estados Unidos SAUL LOEB� - AFP�

El sondeo más reciente de alcance nacional lo realizó I&I/TIPP. Entre el 27 y 29 de enero, se consultó a 1126 votantes registrados sobre distintos temas de la política estadounidense.

Dentro de la muestra total, 478 eran republicanos que votaron en las últimas primarias. A ese grupo se le preguntó sobre su apoyo a posibles figuras del partido que podrían participar en 2028. Estos fueron los porcentajes de intención de voto:

J.D. Vance : 43%

: 43% Donald Trump Jr. : 18%

: 18% Ron DeSantis : 5%

: 5% Marco Rubio: 5%

La presencia del hijo del presidente estadounidense puede ser una sorpresa para muchos. Más allá de su segundo puesto, fue clara la ventaja del actual vicepresidente.

El sondeo también colocó entre las opciones al gobernador de Texas, Greg Abbott, quien obtuvo un 2% de los votos de los encuestados. Además, el porcentaje de indecisos fue del 5%.

JD Vance lidera en las encuestas republicanas para las elecciones presidenciales de 2028 Kevin Lamarque - Pool Reuters

Otra encuesta reciente, en este caso de Harvard-Harris, presentó una diferencia considerable a favor de Vance. En este caso, se realizó entre el 28 y 29 de enero y contó con la participación de 2000 votantes registrados.

Entre quienes se consideraron republicanos, estos fueron los porcentajes de intención de voto de los candidatos:

J.D. Vance : 53%

: 53% Donald Trump Jr. : 21%

: 21% Marco Rubio: 17%

En este caso, no se midió a DeSantis como potencial candidato.

DeSantis corre de atrás en la interna republicana: cuarta opción para 2028

De acuerdo con la recopilación de encuestas que realizó RealClear Polling, el gobernador de Florida actualmente corre detrás de otras tres figuras republicanas para unas eventuales primarias de 2028.

Ron DeSantis criticó los subsidios hacia las empresas de IA

Las cifras representan un promedio de las encuestas y presentan el siguiente escenario:

J.D. Vance : 44,6%

: 44,6% Donald Trump Jr. : 15,5%

: 15,5% Marco Rubio : 8,4%

: 8,4% Ron DeSantis: 7,5%

Gavin Newsom vs. Kamala Harris: los dos máximos candidatos demócratas

Mientras Vance domina entre los encuestados republicanos, los sondeos se dividen entre el gobernador de California y la vicepresidenta del mandato de Joe Biden por el lado del Partido Demócrata.

En la investigación de I&I/TIPP, entre 527 demócratas, Harris lideró con el 38% contra un 13% de Newsom.

Sin embargo, el escenario se presentó más parejo en la encuesta de Harvard-Harris. En este caso, Harris volvió a tomar la delantera con un 39%, pero esta vez Newsom ocupó el segundo puesto con un cercano 30%.

Dado el tiempo que falta para las elecciones del 2028, se trata de escenarios preliminares que podrían cambiar hasta los próximos comicios presidenciales.