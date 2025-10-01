La nueva ley en Florida que castiga con cárcel y US$10 mil a quienes abandonen a sus mascotas desde octubre 2025

A partir de este 1° de octubre, entrarán en vigor casi 30 nuevas leyes en Florida. Entre ellas se incluye la “Ley del Policía”, que establece penas más severas para quienes abandonen a mascotas durante desastres naturales, y la derogación del impuesto sobre el alquiler comercial.

Algunas de las leyes aprobadas por Ron DeSantis en Florida

Fin de impuestos sobre el alquiler comercial

A partir de este miércoles, el impuesto estatal sobre arrendamientos comerciales promulgado en 1968 queda eliminado. De esta forma, se prevé que las empresas ahorren US$1150 millones durante este año fiscal y US$1500 en el siguiente.

Los alquileres transitorios o pagos retrasados en el alquiler no forman parte de la derogación AFIP

No obstante, la derogación no aplicará en ciertos casos puntuales, como las tarifas que cubran períodos de alquiler hasta septiembre de 2025, los pagos retrasados, los alquileres transitorios o estacionamientos de vehículos, según consignó el Departamento de Ingreso en Florida en un comunicado.

Abandono de perros durante desastres naturales (Ley del Policía)

La ley SB 150 establece sanciones a las personas que abandonen o mantengan en el exterior a su perro mientras ocurre un desastre natural, como un huracán. Se considera un delito grave de tercer grado y puede conducir a una sentencia o una multa de hasta US$10 mil.

Las personas que abandonen a su mascota durante un desastre natural, se enfrentan a una multa de hasta US$10 mil Freepik

Salud mental: “Ley Tristin Murphy”

La Ley Tristin Murphy o SB 168 busca financiar diversos programas destinados a desviar a las personas con problemas de salud mental del sistema de justicia penal. Algunas iniciativas son:

Tribunales de salud mental.

Equipos de intervención en crisis.

Servicios de rendición de cuentas del tratamiento.

Capacitación especializada para profesionales de la justicia penal, justicia juvenil y servicios de tratamiento.

Entrega de servicios colaterales como vivienda, vivienda de transición y empleo con apoyo.

Capacitación especializada para telecomunicadores de seguridad pública del 911 y técnicos de emergencias médicas para ayudar a determinar qué equipo de respuesta es el más apropiado.

Programas coordinados de atención especializada.

Para acceder a estos beneficios, el acusado debe tener una enfermedad mental, no contar con más de tres condenas previas por delitos graves en los últimos cinco años y no tener un historial significativo de violencia.

Delitos de conducción y navegación

La ley HB 687 incrementa las penas por homicidio involuntario por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI, por sus siglas en inglés) y manejar alcoholizado, así como por homicidio vehicular y de embarcaciones.

También exige que se informe a las personas que negarse a someterse a una prueba de aliento u orina después de un arresto por DUI puede resultar en cargos por delito menor Freepik

Asimismo, las personas que se nieguen a una prueba de aliento u orina después de un arresto por DUI pueden contar con cargos por delito menor.

Información sobre inundaciones

La ley exige que los propietarios de un inmueble deben comunicarle a los futuros inquilinos sobre posibles inundaciones.

En caso de que el arrendatario sufra pérdidas o daños significativos como resultado, este puede rescindir el contrato mediante notificación por escrito y devolver la propiedad dentro de un plazo determinado.

Instalación de dispositivos o aplicaciones de seguimiento

La normativa SB 1168 aumenta las penas para quienes un dispositivo de rastreo en la propiedad de otra persona sin permiso. La persona que viola esta sección ahora comete un delito de tercer grado.