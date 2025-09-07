Así es “El puente de la fuente”, una obra única en su tipo con la que Miami desafía las leyes de la física

Con una inversión de 866 millones de dólares, avanza la obra y ya se pueden ver los primeros tres arcos de “El puente de la fuente” sobre la interestatal I-395. Se trata de la nueva joya arquitectónica de Miami que promete desafiar las leyes de la física y convertirse en un ícono urbano de Florida.

“The Fountain” en Miami: el puente Signature de la I-395 que desafía la física

Conocido como “The Fountain” o “Puente Signature”, la nueva estructura de Miami tendrá seis arcos dispuestos de manera asimétrica, en referencia a la caída del agua, y su tramo principal alcanzará los 318 metros de longitud. La construcción es particularmente desafiante: cada arco está compuesto por bloques prefabricados, en un total de 345 piezas.

El Puente de la Fuente de Miami estará compuesto por seis arcos que simbolizan la diversidad de la ciudad HDR

“Sinceramente, este es el puente segmentario de diseño y construcción más complejo del mundo”, consideró Riccardo Castracani, el director comercial de Rizzani de Eccher, la firma encargada de los segmentos prefabricados de las piezas curvas

El experto aseguró en declaraciones a Engineering News Record: “Nunca nos habíamos encontrado con algo de esta magnitud. Por muy complejo que parezca desde lejos, se multiplica por diez de cerca”.

Cada una de las curvaturas del proyecto tiene su propia planificación. El Arco 5 alcanzará los 108 metros de altura y tendrá un ancho de 198 metros, mientras que la calzada estará sostenida por dos vigas de cajón que se construyen en el lugar.

Cada uno de los seis arcos está compuesto por bloques prefabricados de hormigón HDR

El pilar central, del que parten las seis curvaturas, se levantará con 4600 metros cúbicos de hormigón prefabricado y 800 mil kilos de refuerzos de acero. Finalmente, se instalará el sistema de tirantes de cables, compuestos por entre 19 y 55 cordones de acero de alta resistencia, que sostendrá el peso de los arcos.

Además de su complejo diseño, la estructura está pensada para soportar vientos de hasta 225 km/h. Una vez que se finalice su construcción, se colocarán luces LED en todo el puente que buscarán reflejar la diversidad de la ciudad.

El significado del diseño del icónico puente de Miami

HDR, la empresa ingeniera responsable de la obra, señaló en su sitio oficial que el puente busca destacar la esencia de Miami como “centro de las artes”. “El diseño arquitectónico se inspira en la posición mundial de Miami como centro de las Américas, y sus arcos, similares a fuentes, simbolizan a Miami como un lugar donde personas de todos los orígenes se reúnen y viven en comunidad”, destacó HDR.

Los arcos del puente buscan simbolizar la unión de diversas culturas que hay en Miami HDR

La firma remarcó que el objetivo es que la estructura de los seis arcos se convierta en “un icono inconfundible”.

En sí, la idea de las estructuras curvas fue impulsada por el director titular de Architects LLC, Donald McDonald, quien se basó en dos elementos: el logotipo de la antigua Pan American Airways —que tenía arcos que salían de Sudamérica y Norteamérica y terminaban en Miami— y la Fuente Mágica de Montjuïc en Barcelona, ​​España.

Retrasos en la construcción del puente Signature de Miami: nueva fecha de finalización 2029

El proyecto se enmarca en la reconstrucción de la autopista interestatal I-395 y ha tardado más de lo previsto en avanzar. De acuerdo con Engineering News Record, a comienzos de agosto, el Departamento de Transporte de Florida decidió extender por segunda vez la fecha de finalización de la obra hasta 2029.

Esperan finalizar la construcción del Puente de la Fuente de Miami en 2029 HDR

Así, la ejecución se ha retrasado cinco años respecto a la meta original de 2024 que habían presentado la empresa conjunta Archer Western-de Moya en 2019 al iniciar este ambicioso proyecto.