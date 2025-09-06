La paradisíaca playa, a dos horas de Orlando, ideal para relajarse luego de visitar Disney World

El lugar ubicado al sur de Florida, a casi dos horas al oeste de Orlando, es una zona muy fácil de encontrar, por lo que ha sido llamada como “la Costa del Tesoro” y calificada como uno de los mejores destinos turísticos de playa en todo Estados Unidos.

La playa a dos horas de Orlando para visitar después de Disney

Vero Beach es el nombre de este destino paradisíaco que cuenta con playas de aguas cristalinas pertenecientes al océano Atlántico, así como una laguna del río Indian, según Visit The USA.

Vero Beach fue nombrado como uno de los mejores destinos turísticos por USA Today (Visit The USA)

También se menciona que es un lugar que reúne lo mejor de la naturaleza y de una pequeña ciudad, pero con las comodidades de cualquier capital estadounidense, por lo que es ideal para los amantes de los espacios abiertos.

En la playa pueden verse grupos de delfines y en el río Indian es una zona protegida para animales marinos como las tortugas, las nutrias y los manatíes. Además, existen diferentes opciones de alojamiento, algunas frente al mar, como el Vero Beach Hotel & Spa.

Para los turistas que desean ir de compras mientras se encuentran de vacaciones está la zona comercial Beachside, en donde podrán encontrar tiendas especializadas, restaurantes, bares y marcas de lujo.

Qué hacer en Vero Beach

La playa está localizada en el condado de Indian River, fue coronada como uno de los mejores destinos turísticos en 2014, permite a los visitantes disfrutar de un pueblo pequeño con servicios de lujo y un ambiente pintoresco.

De acuerdo con Visit The USA, este lugar recibe turistas nacionales e internacionales que se ven atraídos por las diferentes actividades que pueden realizar. En las que destacan deportes como la natación, surf, navegación, pesca en alta mar, buceo y paracaidismo.

También hay disponibles canchas de tenis, campos de golf, senderos para caminatas y ciclismo, además de la posibilidad de acampar junto al mar o a un lado del río.

Escultura de Thomas Otterness en el Museo de Arte de Vero Beach (Visit The USA)

La pequeña ciudad ofrece actividades recreativas en el Vero Beach Museum of Art (Museo de arte de Vero Beach), además de contar con el Teatro Riverside, que cuenta con funciones de música, comedia e infantiles.

Este lugar de Florida también tiene diversos espacios ecológicos, como el Refugio nacional de la vida silvestre de la isla Pelican, el Parque estatal Sebastian Inlet, el lago Blue Cypress, o el Jardín botánico McKee.

El Refugio nacional de vida silvestre Archie Carr es el espacio dedicado a la protección de las tortugas más grande del mundo y también ofrece recorridos guiados.

Surfistas acuden a Vero Beach a practicar en sus olas (Visit The USA)

Cómo llegar a Vero Beach

El condado se encuentra a dos horas de Orlando por la interestatal 95 S, según Google Maps. La autopista debe tomarse en la salida de Brevard County desde State Rte.

Después se indica seguir por la interestatal 95 S hacia FL-60 E/State Rd 60 E en Indian River County y tomar la salida 147 de la interestatal 95 S.

Vero Beach está a menos de horas de Disney World Google Maps

Posteriormente, se debe continuar por FL-60 E/State Rd 60 E hacia la 20th Pl en Vero Beach, una vez ahí se habrá llegado al destino buscado.

También existen opciones de vías alternas, aunque una de ellas implica el pago de peajes, su ruta es más rápida. El mapa indica una trayectoria de poco más de 90 minutos, y se accede a través de la interestatal I-4 Express.

El condado de Indian River es un lugar fácil de encontrar y está ubicado en el área de Cape Canaveral (Cabo Cañaveral) y cerca del condado de Palm Beach, a unos 40 minutos del sur del Aeropuerto Internacional Melbourne y a aproximadamente una hora del Aeropuerto Internacional de Palm Beach, así como a unos 90 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando.