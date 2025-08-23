A menos de una hora de Orlando: la playa ideal para surfear y “acercarse al espacio”

El destino está a menos de una hora de Orlando, en la costa del océano Atlántico, en el centro de Florida, y es el favorito de la mayoría de viajeros expertos. Además de ser la playa ideal para surfear, también cuenta con una zona espacial e histórica.

La playa perfecta para surfear en Florida

Expertos en viajes y amantes del spring break coinciden en que Cocoa Beach es una playa paradisíaca ideal para los turistas. Además de que su esencia tendría un gran parecido a las playas del Mar Caribe.

El lugar es tranquilo, cuenta con un muelle amplio para los pescadores, chozas de surf, vida silvestre impresionante y algunas otras atracciones y actividades de recreación.

Se trata del lugar perfecto para surfear cerca de Orlando, dentro de la llamada Space Coast, tiene el oleaje más fuerte de la Costa Este de Estados Unidos, además de que sus playas son de color miel y también están muy cerca del Centro Espacial Kennedy, según Travel + Leisure.

Cocoa Beach también tiene bioluminiscencia, es un espacio limpio y bien cuidado, tiene venta de mariscos frescos y es sede de eventos de ingeniería aeroespacial históricos. Como el primer lanzamiento del transbordador en 1981.

Peter Cranis, director ejecutivo de la Oficina de Turismo de la Costa Espacial (KSC, por sus siglas en inglés) dijo que es lugar que se encuentra en su mejor momento, el pueblo ideal para las familias, con el Área de Conservación de las Mil Islas y con los lanzamientos del Centro Espacial Kennedy que pueden verse desde la playa.

Surfistas recorren las playas de Cocoa Beach en Florida (web/visittheusa)

Así es el Kennedy Space Center en Florida

Este puerto espacial de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), es un lugar clave en la historia de la exploración espacial estadounidense.

El Centro Espacial Kennedy es el lugar perfecto para los amantes del espacio, pues ahí se lanzó la misión Apolo 11, conocida por llevar a los primeros humanos a la Luna y también por ser sede de los primeros lanzamientos de transbordadores.

Este lugar vio salir del planeta al transbordador Atlantis, el cohete lunar Saturno V, la cápsula Kitty Hawk del Apolo 14, la cápsula Géminis 9 y la cápsula Mercury Sigma 7.

El centro también cuenta con una exposición de cohetes de la NASA, en donde se muestran algunos de los artefactos que formaron parte de programas como Mercury, Gemini y Apolo.

Los lanzamientos del Centro Espacial Kennedy pueden verse desde la playa Cocoa Beach (web/visittheusa)

Aquí también se encuentra el cohete Saturno V, conocido por ser el más potente y grande de todos, capaz de lanzar a astronautas a la Luna, además de tener un edificio de ensamblaje de vehículos, que destaca por ser uno de los más grandes de todo el mundo.

Cuánto cuesta visitar el Centro Espacial Kennedy en Florida

Este hito de la NASA permite la entrada al público en general, aunque deben realizarse reservaciones en su sitio web. El precio de las entradas para adultos es de US$71,69.

El pase incluye acceso de uno o dos días a zonas inmersivas, más de 60 exposiciones interactivas, encuentros con astronautas y simuladores que exploran la historia espacial, las misiones actuales y la exploración futura.

El Centro Espacial también ofrece paquetes con visitas guiadas, otros que incluyen traslados de exploración por la zona, traslados desde el hotel hasta el lugar ida y vuelta y comidas.

El Centro Espacial Kennedy permite encuentros con astronautas y ofrece visitas guiadas (Web/kennedyspacecenter)

Los precios de estas experiencias van desde los US$98,44, US$125,19 y US$210,60. Aunque el costo puede cambiar dependiendo el día de reservación y las promociones que tengan vigentes en ese momento.

Actualmente, existen tres exposiciones que muestran los primeros programas espaciales de la NASA, permiten entrar a un transbordador en el que se suspende la gravedad y explorar las diferentes zonas de lanzamiento.