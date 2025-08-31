Es guatemalteco, fue detenido mientras pescaba en Maryland y el ICE lo deportó con una fianza aprobada

Un migrante de Guatemala fue detenido en Maryland por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mientras pescaba con su familia. Su abogado denunció que fue deportado de Estados Unidos mientras contaba con la aprobación de una fianza por un juez federal.

El caso del migrante que fue expulsado de EE.UU. con una fianza aprobada

Obed Elias González Morales, ciudadano guatemalteco de 36 años, fue arrestado por la agencia migratoria el 10 de agosto pasado, mientras se encontraba en las Islas Hooper junto a su familia. El hombre residía en ese país desde 2012 y dos de sus cinco hijos son ciudadanos estadounidenses.

(Archivo) Un tribunal federal aprobó una fianza para el migrante deportado por el ICE Freepik

“Ni siquiera me preguntaron qué delito supuestamente había cometido. Simplemente, me llevaron”, indicó Morales a Newsweek. Cuando se disponía a regresar a su hogar en su vehículo, los agentes le interceptaron y, tras revisar la matrícula, le indicaron que había un problema de inmigración.

El migrante guatemalteco fue detenido al instante delante de sus hijos. “Cuando vieron eso, quedaron impactados y traumatizados. Nunca me habían visto así. Me esposaron y me llevaron delante de ellos”, expresó.

Obed fue derivado al Centro de Detención del condado de Adams en Natchez, en Mississippi, y solicitó una exención a través del formulario EOIR 42B, destinado a no residentes, para la cancelación de la orden de deportación que recibió el 9 de agosto.

Fue deportado a Guatemala por el ICE

Tras cinco días detenido, el 15 de agosto, el juez Thanos Kanellakos del Tribunal de Inmigración de Hyattsville aprobó una fianza de 15.000 dólares para Morales. Su familia indicó que pretendía abonar el pago el lunes 18, pero el migrante ya había sido expulsado de Estados Unidos el día anterior.

El ICE deportó a un migrante de Guatemala que residía en EE.UU. desde 2012 Foto ICE.gov

El representante legal de la familia, Tilman Dunbar Jr., señaló al medio mencionado que recibió una llamada el domingo 17 en la que le informaron que Morales se encontraba en su país de origen.

“Lo sacaron de su celda el sábado por la noche y lo subieron a un avión con destino a Guatemala el domingo por la mañana”, detalló.

Por qué el migrante fue deportado a pesar de contar con una fianza aprobada

En un comunicado enviado al medio mencionado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) mencionó la orden de deportación que recibió Morales el 9 de agosto pasado y dio detalles sobre los motivos de su expulsión de ese país.

“Nunca pagó la fianza y permaneció bajo custodia del ICE hasta que fue deportado a su país de origen, Guatemala, el 17 de agosto de 2025″, señaló el organismo.

El abogado de Morales dijo que la familia no recibió ninguna notificación de comparecencia ni para una audiencia preliminar hasta ese momento.

El ICE realiza redadas de migrantes en todo Estados Unidos ICE

“El presidente [Donald Trump] está haciendo mucho daño, separando familias”, aseveró Morales. Y agregó: “Mis hijos están traumatizados. Todavía no entienden por qué estoy aquí, en mi país, y no con ellos”. En tanto, expresó que regresaría al territorio estadounidense para reencontrarse con ellos, tres de los cuales nacieron en Guatemala y dos en EE.UU.