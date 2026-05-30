Water Taxi en Florida: cómo funciona el servicio gratuito para cruzar en 20 minutos hasta Miami Beach

Miami Beach puso en funcionamiento un servicio gratuito de Water Taxi que conecta la isla con el centro de Miami a través de la Biscayne Bay. El sistema opera con embarcaciones de hasta 55 pasajeros y ofrece recorridos constantes de aproximadamente 20 minutos entre ambos puntos.

¿Dónde se encuentran las terminales del Water Taxi?

El programa lanzado el 20 de enero busca ofrecer una alternativa al tránsito vehicular sobre los puentes que unen ambas zonas urbanas. Además, el municipio indicó que el trayecto evita demoras vinculadas con aperturas de puentes y mantiene tiempos de viaje estables durante toda la jornada.

El sistema funciona de lunes a viernes con horarios definidos Gobierno de Miami

El servicio gratuito funciona entre dos muelles específicos ubicados a ambos lados de la bahía:

En Maurice Gibb Memorial Park , situado en la calle 18 y Purdy Avenue, en Miami Beach.

, situado en la calle 18 y Purdy Avenue, en Miami Beach. En Venetian Marina & Yacht Club, también identificado como Sea Isle Marina, en Miami.

Ambos embarcaderos cuentan con conexiones hacia otros sistemas de movilidad pública y privada. En el lado de Miami Beach, los pasajeros pueden acceder al tranvía gratuito South Beach Trolley y al servicio Freebee.

En el sector continental, el recorrido se vincula con la estación OMNI, utilizada como centro de conexión para autobuses de Miami-Dade Transit y el Metromover. Esa integración permite continuar el viaje hacia distintas áreas del condado sin necesidad de utilizar automóvil.

Los horarios y la frecuencia del servicio acuático gratuito

El Water Taxi opera de lunes a viernes. El municipio aclaró que todavía no existe servicio los fines de semana. El cronograma oficial quedó dividido en dos franjas:

De 7 hs a 16.30 hs: salidas cada 60 minutos.

De 16.30 hs a 19.30 hs: frecuencias cada 30 minutos.

Las embarcaciones parten desde Miami hacia Miami Beach y luego realizan el trayecto de regreso. Durante la tarde se incorporan dos embarcaciones para reducir el tiempo de espera. El último recorrido del día concluye a las 19.50 hs.

Durante la tarde se suman más embarcaciones para disminuir los tiempos de espera

El sistema ya aparece integrado dentro de Google Maps como opción de transporte público. Según explicó el municipio, la aplicación muestra automáticamente el Water Taxi al buscar destinos cercanos a las terminales marítimas de Miami Beach y la costa de Miami.

Las bicicletas, los scooters y las conexiones de micromovilidad

El servicio permite transportar bicicletas y scooters eléctricos, aunque la decisión final depende del capitán y del espacio disponible dentro de cada embarcación.

Además, existe una estación de Citi Bike en la esquina noroeste de Purdy Avenue y calle 18. Los residentes de Miami Beach también cuentan con beneficios especiales dentro de ese sistema de bicicletas compartidas.

El servicio acuático busca reducir el tránsito vehicular y evitar demoras en los puentes Gobierno de Miami

Estas son las opciones de estacionamiento cerca de las terminales

Quienes utilicen automóvil pueden estacionar cerca de ambos embarcaderos. En Miami, la ciudad recomendó el Omni Garage, ubicado en 453 NE 15 Street. En Miami Beach, el municipio señaló dos alternativas de estacionamiento cercanas:

Parking 46, junto al Maurice Gibb Memorial Park

Sunset Harbour Parking Garage, 1900 Bay Road

El sistema municipal también publicó tarifas para distintos garajes públicos en la zona. En la mayoría de los estacionamientos, los valores parten desde US$2 por la primera hora y alcanzan máximos diarios de US$20, según el garaje seleccionado. Los usuarios pueden pagar el estacionamiento mediante las aplicaciones ParkMobile y PayByPhone, disponibles para dispositivos Apple y Android.