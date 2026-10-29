María Elvira Salazar, republicana en Florida: “He llamado al comunismo y al socialismo por su nombre en el Congreso, y seguiré haciéndolo”

La congresista republicana María Elvira Salazar, representante por Florida, publicó el 27 de octubre un mensaje en el que cuestionó a la demócrata Angie Nixon por su postura sobre Cuba y el socialismo. La expresión llegó pocos días antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre.

Qué dijo María Elvira Salazar sobre Angie Nixon y Cuba

“He llamado al comunismo y al socialismo por su nombre en el Congreso, y seguiré haciéndolo” , afirmó Salazar en el mensaje publicado en su cuenta de X, en el que defendió su posición política y cuestionó a sus adversarios demócratas.

, afirmó Salazar en el mensaje publicado en su cuenta de X, en el que defendió su posición política y cuestionó a sus adversarios demócratas. La legisladora vinculó la discusión con una pregunta sobre Cuba que, según sostuvo, le hicieron a Nixon.

María Elvira Salazar cuestionó a Angie Nixon por su postura sobre Cuba y afirmó que seguirá denunciando el comunismo y el socialismo en el Congreso X @MaElviraSalazar

Salazar comenzó con una mención a la consulta sobre la posición de la demócrata respecto del sistema político cubano: “A Angie Nixon le hicieron una pregunta sencilla: ¿Es Cuba una dictadura?”.

La congresista sostuvo que, para la comunidad cubanoestadounidense de Florida, responder esa pregunta no debería resultar complicado.

Luego cuestionó a sus adversarios y afirmó que su rival en las elecciones para la Cámara de Representantes, Eliott Rodriguez, está alentando a Nixon, a quien vinculó con el ala socialista del Partido Demócrata.

En el mismo aviso, escribió que su oponente quiere llegar al Congreso junto al sector del partido que, según ella, representa ideas socialistas que la comunidad de Miami conoce de cerca. En esa misma publicación, la republicana adjuntó el video con el fragmento de la entrevista en la que participó la demócrata.

El discurso de Salazar contra el comunismo y el socialismo

La congresista presenta su oposición al comunismo y al socialismo como una posición sostenida durante su trabajo en la Cámara de Representantes.

durante su trabajo en la Cámara de Representantes. En su mensaje, aseguró que mantendrá su batalla contra esas corrientes ideológicas desde el Congreso.

La legisladora también vinculó su postura con las preocupaciones de sectores de la comunidad cubanoestadounidense de Florida, donde el sistema político de Cuba ocupa un lugar relevante en el debate público.

El video al que hizo mención la legisladora Salazar

Salazar suele hacer referencia a este tema, especialmente cuando se relaciona con otros países de la región como Cuba o Venezuela. En esa línea, recientemente celebró el regreso de María Corina Machado a territorio venezolano.

El debate sobre Cuba en la política de Florida

De acuerdo con CNN, las referencias a Cuba tienen una relevancia particular en Florida, donde reside una importante comunidad cubanoestadounidense.

Las posiciones de los dirigentes políticos frente al Gobierno cubano, el comunismo y las relaciones entre Washington y La Habana suelen formar parte del debate electoral del estado.

Los estadounidenses acudirán a las urnas el 3 de noviembre de 2026 para elegir a sus representantes en el Congreso y definir cargos estatales y locales en distintos puntos del país norteamericano Jenny Kane - AP

La publicación se realizó el 27 de octubre de 2026, a pocos días de las elecciones de medio término previstas para el 3 de noviembre, una jornada en la que los estadounidenses elegirán a los integrantes de la Cámara de Representantes y renovarán parte del Senado federal.

Además de los cargos del Congreso, en distintos estados, entre ellos Florida, y localidades, habrá votaciones para definir gobernadores, legisladores y autoridades municipales, según el calendario de cada jurisdicción.

También pueden someterse a consideración de los votantes propuestas y medidas locales o estatales, por lo que las boletas no serán iguales en todo el país norteamericano.