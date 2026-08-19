¿Adiós a un bastión republicano? Avanzan los aliados de Mamdani por las elecciones en Florida y podría cambiar el mapa

Las elecciones primarias del 18 de agosto en Florida, uno de los principales bastiones republicanos de Estados Unidos, tuvieron como evento destacado el triunfo de la progresista Angie Nixon en la interna demócrata para el Senado. Al mismo tiempo, Byron Donalds consiguió la nominación republicana para gobernador, aunque con un resultado que quedó por debajo de las expectativas de algunos sectores de su partido.

Angie Nixon ganó las primarias demócratas en las elecciones de Florida

Uno de los resultados más resonantes de las elecciones fue la victoria de Nixon, representante estatal, sobre el teniente coronel retirado Alex Vindman en las primarias demócratas para el Senado.

Angie Nixon, La Mamdani De Florida, Ganó Su Primaria

Nixon logró avanzar pese a una enorme desventaja financiera y ahora enfrentará el 3 de noviembre a la senadora republicana Ashley Moody, quien ocupa el escaño que quedó vacante cuando Marco Rubio dejó el Senado para convertirse en secretario de Estado.

Según Politico, la magnitud del triunfo convirtió a Nixon en una de las principales sorpresas del ciclo de primarias opositoras. Vindman había recaudado más de 20 millones de dólares, mientras que la candidata contaba con menos de US$1 millón, según los datos más recientes mencionados por el medio.

La victoria tiene una importancia adicional porque Nixon podría convertirse, si gana en noviembre, en la primera mujer negra en representar a Florida en el Senado de EE.UU. Sin embargo, el camino hacia las elecciones generales será complejo debido a la composición política del estado y a la ventaja estructural que conserva el Partido Republicano.

Así como lo hizo Zohran Mamdani en Nueva York, Nixon construyó su candidatura sobre un discurso enfocado en cuestiones económicas y sociales que considera insuficientemente atendidas por los demócratas.

Entre sus principales propuestas aparecen la cobertura sanitaria universal, guarderías gratuitas, una congelación nacional de los alquileres y una moratoria sobre los desalojos. También mencionó como ejes de su actividad legislativa la lucha contra la especulación de precios de las grandes corporaciones y la ampliación del acceso a la educación infantil.

Byron Donalds y el desafío republicano en Florida

Mientras Nixon protagonizaba el golpe más inesperado de la noche, Donalds confirmó los pronósticos y obtuvo la candidatura republicana para suceder a DeSantis en la gobernación.

Según CNN, el congresista se encaminaba a terminar por debajo del 50% de los votos en una contienda de cuatro candidatos, pese a haber hecho campaña durante más de un año y contar con el apoyo del presidente Donald Trump. El resultado fue interpretado por algunos republicanos como una señal de alerta, aunque no estuvo en riesgo su nominación.

Angie Nixon, como Mamdani en Nueva York, llevó adelante una campaña con consignas progresistas para Florida y Estados Unidos Mike Stewart - AP

Con el 99% de los votos escrutados, se informó que Donalds había obtenido 810.675 votos, equivalentes al 48% de los sufragios republicanos. En la primaria demócrata, David Jolly alcanzó 761.674 votos, el 61%.

El resultado del republicano también mostró un fuerte apoyo en varios de los principales condados del estado. Los porcentajes informados para su primaria fueron:

Miami-Dade: 57,8%.

57,8%. Palm Beach: 58,8%.

58,8%. Broward: 56%.

56%. Orange, Orlando: 48,23%.

48,23%. Hillsborough, Tampa: 44,4%.

Elecciones en Florida: otros resultados que dejaron las primarias

La jornada electoral no se limitó a las carreras por la gobernación y el Senado. También hubo derrotas para algunos candidatos respaldados por Trump y triunfos de legisladores demócratas que enfrentaban desafíos desde sectores situados más a la izquierda.

Byron Donalds se impuso en las primarias y será el candidato republicano para las elecciones generales a gobernador de Florida Instagram/@byrondonalds

Algunos de los sucesos más destacados fueron: