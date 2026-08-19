¿Adiós a un bastión republicano? Avanzan los aliados de Mamdani por las elecciones en Florida y podría cambiar el mapa
Angie Nixon, del sector progresista dentro del Partido Demócrata, tuvo uno de los triunfos más resonantes de las primarias del 18 de agosto
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Las elecciones primarias del 18 de agosto en Florida, uno de los principales bastiones republicanos de Estados Unidos, tuvieron como evento destacado el triunfo de la progresista Angie Nixon en la interna demócrata para el Senado. Al mismo tiempo, Byron Donalds consiguió la nominación republicana para gobernador, aunque con un resultado que quedó por debajo de las expectativas de algunos sectores de su partido.
Angie Nixon ganó las primarias demócratas en las elecciones de Florida
Uno de los resultados más resonantes de las elecciones fue la victoria de Nixon, representante estatal, sobre el teniente coronel retirado Alex Vindman en las primarias demócratas para el Senado.
Nixon logró avanzar pese a una enorme desventaja financiera y ahora enfrentará el 3 de noviembre a la senadora republicana Ashley Moody, quien ocupa el escaño que quedó vacante cuando Marco Rubio dejó el Senado para convertirse en secretario de Estado.
Según Politico, la magnitud del triunfo convirtió a Nixon en una de las principales sorpresas del ciclo de primarias opositoras. Vindman había recaudado más de 20 millones de dólares, mientras que la candidata contaba con menos de US$1 millón, según los datos más recientes mencionados por el medio.
La victoria tiene una importancia adicional porque Nixon podría convertirse, si gana en noviembre, en la primera mujer negra en representar a Florida en el Senado de EE.UU. Sin embargo, el camino hacia las elecciones generales será complejo debido a la composición política del estado y a la ventaja estructural que conserva el Partido Republicano.
Así como lo hizo Zohran Mamdani en Nueva York, Nixon construyó su candidatura sobre un discurso enfocado en cuestiones económicas y sociales que considera insuficientemente atendidas por los demócratas.
Entre sus principales propuestas aparecen la cobertura sanitaria universal, guarderías gratuitas, una congelación nacional de los alquileres y una moratoria sobre los desalojos. También mencionó como ejes de su actividad legislativa la lucha contra la especulación de precios de las grandes corporaciones y la ampliación del acceso a la educación infantil.
Byron Donalds y el desafío republicano en Florida
Mientras Nixon protagonizaba el golpe más inesperado de la noche, Donalds confirmó los pronósticos y obtuvo la candidatura republicana para suceder a DeSantis en la gobernación.
Según CNN, el congresista se encaminaba a terminar por debajo del 50% de los votos en una contienda de cuatro candidatos, pese a haber hecho campaña durante más de un año y contar con el apoyo del presidente Donald Trump. El resultado fue interpretado por algunos republicanos como una señal de alerta, aunque no estuvo en riesgo su nominación.
Con el 99% de los votos escrutados, se informó que Donalds había obtenido 810.675 votos, equivalentes al 48% de los sufragios republicanos. En la primaria demócrata, David Jolly alcanzó 761.674 votos, el 61%.
El resultado del republicano también mostró un fuerte apoyo en varios de los principales condados del estado. Los porcentajes informados para su primaria fueron:
- Miami-Dade: 57,8%.
- Palm Beach: 58,8%.
- Broward: 56%.
- Orange, Orlando: 48,23%.
- Hillsborough, Tampa: 44,4%.
Elecciones en Florida: otros resultados que dejaron las primarias
La jornada electoral no se limitó a las carreras por la gobernación y el Senado. También hubo derrotas para algunos candidatos respaldados por Trump y triunfos de legisladores demócratas que enfrentaban desafíos desde sectores situados más a la izquierda.
Algunos de los sucesos más destacados fueron:
- David Jolly ganó la primaria demócrata para gobernador y será el rival de Donalds en noviembre. El exrepublicano abandonó aquel partido en 2018, permaneció como independiente durante varios años y se afilió formalmente al Partido Demócrata en 2025.
- Cory Mills, representante republicano y aliado de Trump, perdió su primaria ante el experiodista de televisión Ryan Elijah.
- Jared Moskowitz logró superar el desafío de Oliver Larkin en el distrito 25 de la Cámara de Representantes, recientemente rediseñado.
- Debbie Wasserman Schultz ganó la primaria demócrata en el distrito 20, también afectado por la redistribución electoral.
- Catalina Lauf, respaldada por Trump para ocupar el escaño que dejó Donalds en el distrito 19, perdió ante Jim Schwartzel, según las proyecciones citadas por CNN.
- Los excongresistas republicanos Chris Collins y Madison Cawthorn no lograron superar el 10% en la contienda republicana por el distrito 19.
- Sheila Cherfilus-McCormick perdió frente a Wasserman Schultz en su intento de regresar al Congreso.
- El exrepresentante demócrata Alan Grayson terminó tercero en las primarias del séptimo distrito.
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