María Elvira Salazar, sobre pacto petrolero de Trump en Venezuela: “Delcy es la persona equivocada para hacer este acuerdo”

El presidente Donald Trump confirmó el pasado 28 de agosto un acuerdo con Venezuela para tomar el control de una gran parte de las reservas petroleras del país caribeño. Poco después de conocerse la noticia, la congresista María Elvira Salazar celebró el pacto y criticó a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Los dichos de María Elvira Salazar sobre el acuerdo petrolero entre EE.UU. y Venezuela

La republicana mostró su postura a través de su cuenta de X. Allí celebró el acuerdo como un “camino” hacia la prosperidad y seguridad en Venezuela.

María Elvira Salazar prevé que el acuerdo perdure "por generaciones" X/@RepMariaSalazar

“Durante años, China se aprovechó de la debilidad de Venezuela para comprar su petróleo con grandes descuentos. Ahora, EE.UU. toma la iniciativa y le ofrece al país caribeño un camino hacia la prosperidad, la estabilidad y la seguridad”, dijo.

Pese a mostrar su respaldo, la congresista no dudó en arremeter contra Rodríguez, a quien consideró “la persona equivocada para hacer este acuerdo”.

María Elvira Salazar asegura que Delcy Rodríguez es la persona equivocada para hacer un acuerdo con EE.UU. Pedro Mattey - AP

“Queremos que este acuerdo dure 100 años. Solo un gobierno respaldado por instituciones democráticas sólidas y el Estado de derecho puede garantizarlo. Y eso solo será posible con elecciones libres”, señaló.

“No pueden ser el futuro de Venezuela”: el comunicado de María Elvira Salazar contra Delcy Rodríguez

En otra publicación desde Instagram, Salazar reflexionó sobre el rol de la líder chavista en el acuerdo. Pese a que prevé que el pacto sea beneficioso, remarcó que el actual régimen venezolano no podía ser el futuro de Venezuela.

María Elvira Salazar aclaró que no se podía construir prosperidad con una "dictadura" Instagram/@maelvirasalazar

“Quiero que este acuerdo sea un éxito y ver más inversiones estadounidenses en Venezuela. Pero no se puede construir una prosperidad duradera con una dictadura”, sostuvo.

Su mensaje se produce luego de que algunos de sus simpatizantes aseguraran que Salazar había publicado un mensaje en X donde criticaba a Trump por su pacto con el régimen chavista. La publicación fue eliminada a los pocos minutos.

María Elvira Salazar habría apuntado contra el presidente Donald Trump por su acuerdo petrolero con Venezuela Mark Schiefelbein - AP

“Cualquier ‘acuerdo’ petrolero con el régimen interino de Venezuela tiene fecha de vencimiento: el día que el presidente Trump deje la Casa Blanca”, habría escrito la republicana.

Qué se sabe del acuerdo petrolero entre EE.UU. y Venezuela

El mandatario republicano confirmó el viernes 28 de agosto “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”, que asegura el “control mayoritario” de Washington sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela (se estima que tiene unos 303.000 millones), “sin costo alguno”.

El presidente Donald Trump aseguró que EE.UU. tendría control de hasta 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela X/@TrumpTruthonX

El trato fue sellado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en estrecha colaboración con Rodríguez, a quien Trump calificó como “la muy respetada presidenta interina de Venezuela”.

“Esta transacción histórica duplica con creces las reservas petroleras estadounidenses y aumenta nuestro suministro de petróleo al tiempo que contribuye a que Venezuela continúe encaminándose hacia un éxito rotundo y una gran prosperidad”, dijo.