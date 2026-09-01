Matías Pourrain, futbolista argentino detenido por el ICE: “Lo que yo vivía allá adentro es inhumano”

El futbolista argentino Matías Pourrain, de 34 años, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) el 6 de agosto, cuando se disponía a viajar con su equipo desde el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, Florida, hacia Los Ángeles, California. Tras permanecer tres semanas bajo custodia, recuperó la libertad el 28 de agosto luego de que un juez de inmigración fijara una fianza de 20.000 dólares.

El relato de Pourrain sobre su detención en Florida

“Lo que yo vivía allá adentro es inhumano. Cinco días sin bañarme, no me permitían bañarme, no tenía dónde bañarme. Estuve tres días sin comer”, contó Pourrain a Noticias Telemundo después de regresar a su casa en Miami.

El jugador describió además episodios en los que permaneció esposado y sujeto de pies y manos durante períodos prolongados.

Según su testimonio, los agentes lo separaron de sus compañeros cuando esperaba abordar el vuelo junto al plantel del Miami United FC. “Me dijeron: Tenés que venir con nosotros por las buenas o por las malas. Vos elegís’”, relató.

Después de ser esposado, fue trasladado inicialmente al centro de procesamiento del ICE de Miramar, Florida.

Pourrain sostuvo que durante su permanencia bajo custodia también atravesó una fuerte presión psicológica. “Te torturan mentalmente. Es durísimo”, afirmó al recordar las semanas que pasó detenido.

Según su relato, en distintas ocasiones recibió indicaciones contradictorias sobre posibles traslados, una situación que, dijo, aumentaba la incertidumbre sobre cuándo podría recuperar la libertad.

Por qué Pourrain fue arrestado por el ICE

El joven ingresó a EE.UU. en 2019 y actualmente tiene un trámite migratorio pendiente para obtener la residencia permanente, según informó su abogada, Regina Borges de Moraes, a Noticias Telemundo. También cuenta con autorización de trabajo vigente y, de acuerdo con el medio, no tiene antecedentes penales.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Pourrain ingresó legalmente en noviembre de 2019 con autorización para permanecer seis meses, pero continuó en EE.UU. después del 11 de mayo de 2020, fecha límite de su estadía. En eso se ampara la versión oficial para justificar la detención del futbolista.

Matías Pourrain fue detenido por el ICE en el Aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida Instagram/@matipourrain

El futbolista pagó una fianza de US$20.000 para ser liberado de la custodia del ICE

La audiencia definitiva sobre la fianza se realizó en Laredo, Texas, después de que el caso fuera trasladado desde Florida. Un juez migratorio fijó el monto, suma que la familia y allegados al jugador debieron reunir para permitir su salida.

Pourrain junto a su pareja, con quien se reencontró luego de su liberación Redes

La abogada explicó a Noticias Telemundo que el proceso migratorio de Pourrain continuará pese a su liberación. La fianza no supone el cierre del expediente ni una resolución sobre su permanencia.

Por otro lado, aclaró que una de las condiciones analizadas antes de su liberación fue la posibilidad de colocarle un dispositivo de monitoreo en el tobillo. Pourrain pidió que no se aplicara esa medida porque podía afectar sus actividades como futbolista y entrenador.

“Yo juego al fútbol, doy clases en dos academias, no puedo estar con un grillete con los nenes, como si fuese un criminal”, contó al medio. Finalmente, las autoridades optaron por que realizara controles periódicos mediante una aplicación instalada en un teléfono.

Después de recuperar la libertad, Pourrain regresó a Miami, donde vive desde 2019 y donde se reencontró con su familia. El argentino continúa vinculado al Miami United FC y busca retomar progresivamente sus actividades deportivas.