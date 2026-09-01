El futbolista argentino de 34 años que pasó por tres centros de detención hasta que pagó una fianza de US$20.000

El futbolista argentino Matías Pourrain, de 34 años, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) el 6 de agosto, cuando se disponía a abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, en Florida. El migrante permaneció bajo custodia durante tres semanas, pasó por tres centros de detención y recuperó la libertad después de pagar una fianza de 20.000 dólares.

Cómo fue la detención de Matías Pourrain en Florida

De acuerdo con Telemundo 51, Pourrain viajaba con su equipo hacia Los Ángeles para disputar un partido cuando fue detenido en el aeropuerto. El futbolista aseguró que no tiene antecedentes penales.

“No lastimé a nadie, no golpeé a nadie, no tengo ningún récord criminal, no tengo ningún antecedente. Solamente estaba viajando a jugar con mi equipo un partido de fútbol. Trabajo, pago mis taxes”, afirmó.

Una revisión de registros realizada por el medio no encontró antecedentes criminales del argentino. Según información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Pourrain ingresó legalmente a EE.UU. en noviembre de 2019 con autorización para permanecer seis meses y continuó en el país después del 11 de mayo de 2020, cuando expiraba su estadía.

El futbolista sostuvo que tiene un proceso migratorio pendiente, autorización de trabajo, identificación y número de Seguro Social.

Los centros del ICE donde estuvo detenido el futbolista argentino

Durante su permanencia bajo custodia, Pourrain pasó por tres instalaciones:

En principio, fue derivado a un centro de procesamiento del ICE en Miramar.

en Luego pasó por el Glades County Detention Center .

el . Por último, estuvo en el Rio Grande Detention Center, en Laredo, Texas.

Matías Pourrain permaneció bajo custodia migratoria durante tres semanas Redes

Sobre las condiciones que encontró durante esos días, el jugador relató a Telemundo 51: “Lo que yo vivía allá adentro es inhumano. Cinco días sin bañarme; no me lo permitían, no tenía dónde. Estuve tres días sin comer”.

También afirmó que permaneció inmovilizado durante más de un día. “Amarrado en una silla estuve casi 35 horas, esposado de manos, pies, cadena en el cuerpo. No me permitían ni siquiera acostarme en el piso”, contó.

El migrante argentino pagó US$20.000 de fianza para salir en libertad

El deportista permaneció detenido hasta el 28 de agosto, cuando recuperó la libertad tras pagar una fianza de US$20.000. Durante el proceso, estaba previsto que utilizara un dispositivo de monitoreo en uno de sus tobillos.

Matías Pourrain pidió no usar un monitor de tobillo porque podía afectar su trabajo como futbolista

El argentino pidió que se reconsiderara esa medida porque podía afectar su trabajo. “Entre lágrimas le pedí al oficial que por favor me ayudara, porque el monitor en el tobillo podía afectar mi carrera como futbolista y mi trabajo entrenando a niños”, relató.

Según su testimonio, el agente consultó con un supervisor y finalmente se decidió reemplazar el dispositivo por un teléfono. A través de ese aparato, Pourrain debe presentarse frente a una cámara cuando las autoridades se lo soliciten.

El jugador también afirmó que tiene una restricción que le impide alejarse más de 75 millas (121 kilómetros) de su residencia. Su abogada busca modificar esa condición porque puede dificultar sus compromisos deportivos.

El regreso del futbolista migrante a Miami

Pourrain regresó a Miami el 29 de agosto, donde se reencontró con su esposa y retomó parte de su rutina.

El Miami United FC expresó su conmoción por el arresto del futbolista argentino de su plantel, Matías Pourrain Instagram/@miamiunitedfc

Actualmente juega para Miami United FC y trabaja como entrenador en el Key Biscayne Soccer Club y en la academia de su equipo. Después de la experiencia, explicó que necesita recuperar energías, pero mantiene su intención de continuar vinculado con el fútbol.