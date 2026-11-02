Miami-Dade aumenta el precio de Metrobus y Metrorail por primera vez en 13 años: cuánto costará en enero de 2027

La Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade aprobó un ajuste en la tarifa estándar de los servicios de Metrobus y Metrorail. La medida establece el primer incremento de precio en el sistema de transporte público local en más de 13 años.

El nuevo precio de Metrobus y Metrorail a partir de enero de 2027

La tarifa estándar de los boletos de Metrobus y Metrorail subirá a 2,75 dólares por viaje. El incremento entrará en vigor de manera oficial a partir de enero de 2027 en todo el condado.

Con el incremento en la tarifa, las autoridades de Miami-Dade proyectan una recaudación adicional de aproximadamente US$9,2 millones Facebook Miami-Dade County Department of Transportation and Public Works

Las autoridades de transporte proyectan una recaudación adicional de aproximadamente US$9,2 millones a través de este ajuste. La cifra incluye también pequeños ajustes en la operación del servicio de Metrorail.

Según un comunicado, los fondos adicionales permitirán restaurar el servicio de autobuses para miles de pasajeros en rutas clave de la región. De igual forma, el ingreso mantendrá en funcionamiento 13 líneas de autobús que el plan presupuestario contemplaba eliminar.

De acuerdo con las estimaciones de la autoridad local, la restauración de estos trayectos beneficiará a unos 4200 pasajeros diarios. Asimismo, la medida protegerá más de 1,3 millones de viajes anuales dentro del sistema de tránsito del condado.

La estabilidad de las tarifas durante más de trece años y los precios anteriores

El costo del pasaje estándar de Metrobus y Metrorail permaneció congelado en 2,25 dólares durante más de trece años continuos. La última modificación tarifaria en el sistema de transporte público de Miami-Dade ocurrió en 2013.

Durante todo ese período de trece años, los usuarios abonaron la misma suma fija de US$2,25 por cada trayecto individual. De este modo, el aumento para enero de 2027 será de 50 centavos.

El precio de los servicios de Metrobus y Metrorail en Miami-Dade estuvo congelado durante los últimos 13 años

No obstante, a pesar del nuevo valor de US$2,75, el condado mantendrá los programas de tarifa reducida y pases gratuitos. Las adultos mayores, los veteranos, los estudiantes y los residentes de bajos ingresos conservarán los beneficios tarifarios vigentes.

El destino de los fondos adicionales obtenidos por el aumento en las tarifas en Miami-Dade

Según el anuncio, la inyección de fondos asegurará la continuidad de las rutas nocturnas de 24 horas en corredores principales del condado. La medida resguarda la operación del servicio en las rutas 11, 79, 77, 3 y 27 durante el horario nocturno.

Asimismo, el departamento mantendrá la cobertura en cinco rutas que atienden zonas con opciones limitadas de transporte. Esas líneas cubren sectores como la Avenida 42, Biscayne Park, Florida City, la Calle 125 y el Hospital Infantil Nicklaus.

En contraste, el Departamento de Transporte y Obras Públicas identificó 17 rutas de bajo pasaje para aplicar recortes operativos desde marzo de 2027. Un total de 16 de esas líneas continuarán con sus recorridos habituales pero suspenderán el servicio después de las diez de la noche.

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Además, las autoridades suprimirán de forma definitiva la ruta 132 como parte de los cambios de alineación previstos para noviembre de 2026. Esas modificaciones puntuales afectarán a unos 250 pasajeros diarios y generarán un ahorro anual de US$1,7 millones.

El presupuesto aprobado para el ejercicio 2026-2027 incluye la eliminación del servicio de fin de semana en la ruta 338 y en cuatro líneas expresas. El sistema requiere US$7,7 millones adicionales para revertir la cancelación total de esos recorridos restantes.