Nieve en Florida: por cuánto tiempo se espera el fenómeno congelante y la extraña ola de frío

Un frente frío avanza por el Medio Oeste y la Costa Este de Estados Unidos, con un marcado descenso de temperaturas. El sistema provocó valores por debajo del punto de congelación incluso en zonas del sur, como Florida, y dejó nevadas en algunos condados.

El avance del frente frío en Florida

De acuerdo con NBC Miami, el frente frío provocó nevadas poco comunes al noroeste de Florida por segundo año consecutivo.

En ese sentido, localidades como Pensacola, Marianna y el condado de Walton reportaron la caída de “copos gordos” de nieve durante la mañana del domingo 18 de enero.

Localidades como Pensacola, Marianna y el condado de Walton reportaron caída de nieve en la mañana del 18 de enero MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el condado de Okaloosa, por su parte, también se registraron dos pulgadas de nieve en Laurel Hill. En otras áreas, como el Aeropuerto Internacional de Pensacola, también se acumuló nieve.

The Weather Channel sostuvo que el frente frío provocó un descenso a 10° (-12,2°C), 20° (-6,6°C) y 30° (-1,1°C) Fahrenheit en gran parte del norte del Estado del Sol y áreas cercanas al Golfo.

Hasta cuándo se mantendrán las bajas temperaturas en Florida

De acuerdo con Tallahassee Democrat, la nieve fue de muy corta duración. Dado que el suelo estaba caliente por las temperaturas previas, el derretimiento fue casi inmediato. Para el mediodía del 18 de enero, la nieve era prácticamente inexistente en el estado.

Para el mediodía del 18 de enero, la nieve se había derretido casi por completo AP

Se espera que la mezcla de lluvia con nieve se desplace hacia la costa sureste durante la tarde del domingo antes de abandonar Florida de manera definitiva. No obstante, el frío intenso persistirá.

The Weather Channel prevé que el 19 de enero las temperaturas sean mucho más frías a lo largo de la costa del Atlántico y el interior del estado.

Este frente ártico continuará hasta el martes 20 de enero, cuando se espera que las condiciones comiencen a estabilizarse en el sureste de EE.UU.

Advertencia del NWS en Florida

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) proyectó en su último informe una pulgada de acumulación en áreas al oeste y norte de Tallahassee, como Pensacola y Marianna, sobre todo en superficies de césped.

En el Aeropuerto Internacional de Pensacola, se registró una acumulación oficial de 0.09 pulgadas.

las noches siguientes serían “extremadamente frías” con mínimas de hasta 10 °F (-12 °C)

Asimismo, advirtió que las noches siguientes serían “extremadamente frías” con mínimas de hasta 10 °F (-12 °C).

Debido a esto, la región fue puesta bajo un aviso de helada fuerte al estipular que el lunes por la mañana sería incluso más frío que el domingo.

Además remarcó las condiciones de viaje difíciles y posiblemente peligrosas en la zona por la visibilidad reducida y la acumulación de nieve.

En ese sentido, estipuló que el agua o la nieve restante podrían recongelarse entre el domingo por la noche y el lunes por la mañana, creando parches de hielo.

Kristian Oliver, meteorólogo de la agencia, sostuvo que tener eventos de nieve en dos años consecutivos (2025 y 2026) es “bastante anómalo” para Florida, ya que normalmente ocurre solo una vez cada varios años.