Giro térmico en Miami: cuándo cambia el clima en Florida y cuánto bajarán las temperaturas

Gran parte del sur de Florida mantiene un escenario climático dominado por cielos mayormente despejados, presencia de sol y temperaturas cálidas. Sin embargo, los pronósticos oficiales anticipan un cambio a partir del inicio de la próxima semana, con el ingreso de un frente frío, un giro térmico que modificará las condiciones, el viento y la probabilidad de lluvias en Miami y áreas cercanas.

Cuándo llegará el próximo cambio de clima en Miami

El cambio más relevante en las condiciones meteorológicas está previsto para el inicio de la próxima semana. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el frente frío comenzará a influir en la región durante la noche del domingo, con un aumento progresivo de la nubosidad y un leve incremento en la probabilidad de precipitaciones.

Miami tendrá un descenso en la temperatura durante los primeros días de la próxima semana

Durante las horas previas al ingreso del sistema, se espera un ambiente más húmedo, con temperaturas que todavía se mantendrán elevadas durante el día. Sin embargo, una vez que el sistema avance sobre el área metropolitana de Miami, se producirá un descenso gradual tanto en las máximas como en las mínimas.

El lunes marcará el inicio formal del giro térmico. A partir de esa jornada, el flujo de viento cambiará de dirección y comenzará a ingresar aire más fresco desde el norte y noreste. Este proceso de aire frío será el principal responsable de la baja de temperaturas registrada a lo largo de la próxima semana.

El pasaje del frente frío no será abrupto ni extremo, pero sí suficiente para poner fin a la racha de calor inusual registrada durante los días previos. El nuevo patrón se alineará con valores más cercanos a los promedios históricos de enero en el sur de Florida.

Las máximas en Miami durante el viernes 9 de enero marcaron los 79°F (26°C) NWS

Cómo bajarán las temperaturas tras el frente frío en Florida

El descenso térmico se reflejará primero en las temperaturas máximas. Luego de varios días con valores superiores a los 80°F (26,6°C), la tarde del lunes 12 de enero presentará un registro cercano a los 75°F (23,8°C). Esta reducción marcará una diferencia perceptible, especialmente en combinación con el aumento del viento.

Según las predicciones de CBS News Miami, durante el resto de la semana, las máximas se mantendrán dentro de un rango estimado entre los 75°F y los 78°F (23,8°C y 25,5°C). Estos valores, aunque aún templados, se consideran habituales para la temporada invernal en la ciudad floridana y contrastan con el calor persistente de jornadas anteriores.

Las mínimas nocturnas también mostrarán cambios. En zonas costeras, donde la influencia marítima suele moderar las temperaturas, se esperan registros cercanos a los 65°F (18°C) desde la madrugada del lunes.

Hacia el final de la semana próxima, existe la posibilidad de un enfriamiento adicional. Los pronósticos a mediano plazo indican que el viernes 16 de enero podría presentar las temperaturas más bajas del período, con registros cercanos a los 55°F (12,7°C) durante las primeras horas de la mañana en el área de Miami.

El Frente frío traerá un descenso en la temperatura al sur de Florida NWS

Cambios en el viento, la humedad y las lluvias

El ingreso del frente frío no solo impactará en las temperaturas, sino también en otros parámetros meteorológicos. Uno de los cambios más notorios será la disminución de la humedad ambiental, que dará lugar a una sensación térmica más fresca y menos cargada.

A partir del domingo por la noche y durante el lunes, se esperan vientos predominantes del noreste, con velocidades sostenidas cercanas a las 14 millas por hora (22 kilómetros por hora) y ráfagas que podrían alcanzar las 23 millas por hora (37 kilómetros por hora). Estas condiciones contribuirán a reforzar la percepción de aire más frío.

En cuanto a las precipitaciones, el frente traerá consigo una probabilidad moderada de lluvias y tormentas aisladas. Para el domingo por la noche y el lunes, la probabilidad se sitúa entre el 20% y el 30%, suficiente para generar chubascos puntuales.

Más adelante en la semana, particularmente hacia el miércoles, los modelos meteorológicos contemplan un nuevo aumento en la probabilidad de precipitaciones, que podría ubicarse entre el 30% y el 40%. Este escenario estaría asociado a la llegada de un segundo frente frío o a disturbios en niveles medios de la atmósfera.