El frente frío múltiple que llega a Florida esta semana: ¿qué se espera en Miami y a cuánto bajarán las temperaturas?

Florida se prepara para una nueva ola de frío. Según AccuWeather, el norte y el centro del estado, incluida la zona de Brandon, podrían registrar temperaturas por debajo del promedio, además de tormentas fuertes o severas.

Así será el clima en Florida a mitad de enero

De acuerdo con el meteorólogo Brandon Buckingham, el domingo 11 de enero avanzó un frente frío que “podría rivalizar con algunas de las condiciones más frías vistas hasta ahora en esta temporada en Florida”.

Las temperaturas en el norte y centro de Florida descendieron de los 80°F (27°C) a los 50°F (10°C)

En ese sentido, las temperaturas en el norte y centro de Florida descendieron de los 80 °F (27 °C) hasta los 50 °F (10 °C) a principios de esta semana. En el sur del estado, las mínimas bajaron hasta a los 60 °F (15 °C) el lunes 12 de enero por la mañana.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se prevé que esta tendencia se mantenga hasta el 15 de enero en las siguientes ciudades:

Pensacola : 36 °F (2,2 °C) el 12 de enero y 50 °F (10 °C) el 15 de enero.

: 36 °F (2,2 °C) el 12 de enero y 50 °F (10 °C) el 15 de enero. Tallahassee: 34 °F (1,1 °C) el 12 de enero y 53,6 °F (12 °C) el 15 de enero.

34 °F (1,1 °C) el 12 de enero y 53,6 °F (12 °C) el 15 de enero. Jacksonville : 43 °F (6,1 °C) el 12 de enero y 59 °F (15°C) el 15 de enero.

: 43 °F (6,1 °C) el 12 de enero y 59 °F (15°C) el 15 de enero. Orlando: 51 °F (10,5 °C) el 12 de enero y 62,6 °F (15 °C) el 15 de enero.

Para el fin de semana del 17 y 18 de enero, se espera que las temperaturas diurnas se mantengan cerca del promedio, según consignó Tallahassee Democrat. No obstante, un frente frío podría llegar a la Costa del Golfo.

“Estaremos atentos a un posible frente frío. El momento exacto en que aparecerá ese frente aún está en duda, pero actualmente se monitoreará la posibilidad de una helada más generalizada en Florida el próximo jueves por la noche, el viernes por la noche y posiblemente el sábado por la noche”, detalló Buckingham.

Cómo será el clima en Miami

El sur de Florida mantendrá un clima nublado o mayormente nublado este 12 de enero, con algunas lluvias ocasionales en la costa este. En Miami, se prevén máximas de 77 °F (25 °C) y mínimas de 70 °F (20 °C).

El NWS advirtió días nublados y precipitaciones en Miami @BHIPolice / Twitter

La inestabilidad se mantendrá en la ciudad hasta el miércoles 14 de enero, con máximas de 78,8 °F (26 °C) y mínimas de 64,4 °F (18 °C). El domingo 18 habrá un ligero descenso con 51,8 °F de mínima.

Récords de temperaturas altas en Florida

En la semana del 5 de enero, Florida alcanzó varios récords de temperatura, según el Servicio Meteorológico de Tallahassee. Desde este punto, Tallahassee alcanzó los 80°F (26,6 °C) el 7 de enero, lo que rompió el récord anterior de 79 de 1916.

Apalachicola, por su parte, alcanzó 77°F (25°C) el pasado sábado, igualando el récord anterior establecido en 1974. En tanto, el 8 de enero, la ciudad de San Petersburgo escaló a los 81°F (27,2 °C), lo que rompió la marca de 80°F (26,6 °F) establecida en 1989.