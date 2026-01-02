Noticias en Miami y el Sur de Florida, en vivo: los últimos reportes de todo el estado hoy, 2 de enero de 2026

El Año Nuevo 2026 llegó acompañado del asentamiento del frente frío en el estado de Florida. En el sur, ya se registran mínimas cercanas a los 55°F (13°C) para este viernes 2 de enero, con un clima soleado y despejado por la noche, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

El sur de Florida continúa con temperaturas más bajas de lo habitual

La misma tendencia rige en zonas más frías como Tallahassee, donde coincide el pronóstico de la temperatura mínima y hay máximas que pueden llegar a los 69°F (21°C). En este caso, el cielo estará parcialmente nublado y se prepara para lo que serán los chubascos del sábado.