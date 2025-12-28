Las nuevas leyes de Florida que impactan a todos los consumidores a partir del 1° de enero 2026

Florida aprobó un conjunto de reformas legales que modifican la relación de los consumidores con el sistema de salud, los seguros, la protección animal y la administración de viviendas en condominios. Las disposiciones comenzarán a aplicarse en enero 2026.

Reformas en Florida marcan el comienzo de 2026

Los residentes de Florida deberán adaptarse a un escenario normativo distinto en áreas cotidianas. La Legislatura estatal aprobó una serie de leyes que introduce obligaciones adicionales para proveedores, aseguradoras y asociaciones, con el objetivo de reforzar los derechos de los consumidores.

En conjunto, estas leyes firmadas por Ron DeSantis configuran un escenario con mayores obligaciones para proveedores, aseguradoras y administradores, y con plazos y derechos más definidos para los consumidores Foto Flgov

Las reformas abarcan sectores diversos, pero comparten un enfoque común: establecer reglas más claras, plazos definidos y mecanismos de acceso a la información.

En varios casos, estas normativas responden a reclamos históricos de usuarios que enfrentaban demoras, falta de transparencia o costos imprevistos.

La SB 1808 implementará reembolsos obligatorios por pagos médicos en exceso

Una de las reformas más relevantes se centra en la facturación de servicios de salud. La ley conocida como SB 1808 establece reglas precisas para la devolución de pagos realizados en exceso por pacientes, una situación frecuente cuando intervienen seguros privados o programas gubernamentales.

La norma obliga a clínicas, hospitales y profesionales de la salud a reintegrar el monto cobrado de más en un plazo máximo de 30 días desde que el proveedor identifica el error. Esta medida alcanza tanto a los centros licenciados como a médicos individuales, incluidos sus departamentos de facturación y empresas de gestión.

El texto legal define que el deber de reembolso se activa cuando se presenta un reclamo ante una aseguradora, una organización de mantenimiento de salud o un programa patrocinado por el Estado.

Si el reintegro no se realiza dentro del plazo establecido, las instalaciones pueden enfrentar multas administrativas de hasta US$500 por infracción, mientras que los profesionales quedan expuestos a medidas disciplinarias.

El objetivo principal de esta normativa es reducir la incertidumbre para los pacientes, quienes en muchos casos debían esperar meses para recuperar el dinero pagado de más.

Con la entrada en vigor prevista para el 1° de enero de 2026, el sistema incorpora un plazo fijo que busca agilizar estos procesos.

La SB 1808, que entrará en vigencia el 1° de enero de 2026, impone a hospitales devolver los pagos en exceso a los pacientes dentro de plazos limitados

Exámenes de mama sin costos para empleados estatales en Florida

El paquete de reformas se completa con una ley orientada al acceso a la salud. La SB 158 prohíbe que el programa de seguro grupal del estado imponga deducibles, copagos o coseguros en exámenes mamarios.

La cobertura incluye estudios como resonancias magnéticas y ultrasonidos, utilizados tanto para evaluar anomalías detectadas como para pacientes con factores de riesgo elevados.

La ley incorpora definiciones técnicas para diferenciar estos exámenes y mantener coherencia con estándares médicos actuales.

Para evitar conflictos con las normas federales sobre cuentas de ahorro para la salud, el texto contempla excepciones técnicas en planes con deducibles altos. La eliminación de costos comenzará a aplicarse a partir del 1° de enero de 2026.

Regulación integral del mercado de seguros para mascotas en Florida

Otra de las leyes aprobadas introduce cambios estructurales en el mercado de seguros para animales de compañía.

La denominada Ley de Seguros para Mascotas (HB 655) crea un marco regulatorio específico para este tipo de pólizas, que hasta ahora operaban con definiciones poco homogéneas.

La norma clasifica a la póliza para mascotas como una modalidad de seguro de propiedad y establece definiciones legales obligatorias para términos habituales como condición preexistente, enfermedad crónica, trastorno hereditario, anomalía congénita y período de espera.

Las entidades que proporcionan este resguardo deben utilizar las definiciones de forma consistente en contratos, materiales informativos y sitios web.

Las compañías también deben explicar públicamente cómo calculan los pagos de las reclamaciones y entregar un documento de resumen con las disposiciones más relevantes.

La ley HB 655 de Florida, firmada por Ron DeSantis, afecta a los seguros para mascotas Archivo

La normativa reconoce un derecho de revisión de 30 días: durante ese lapso, el consumidor puede cancelar la póliza y obtener el reembolso total de la prima, siempre que no haya presentado reclamos. También prohíbe exigir nuevos exámenes veterinarios como condición para renovar un seguro vigente.

Además, la ley separa de manera estricta la prima de gastos médicos de los llamados programas de bienestar. Estos últimos no pueden ser promocionados como seguros ni convertirse en un requisito para acceder a una póliza.

La HB 655 establece, además, que la aseguradora tiene la carga de demostrar que una condición preexistente justifica la exclusión de una cobertura. Estas disposiciones comenzarán a aplicarse el 1° de enero de 2026.

Registro público de personas condenadas por crueldad animal

La llamada “Ley de Dexter” (HB 255) introduce un mecanismo de acceso público a información sobre delitos de maltrato. La norma ordena al Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida crear y mantener un registro digital con los nombres de personas condenadas por crueldad animal.

El listado será consultable en línea y abarcará a quienes fueron declarados culpables o se declararon culpables, independientemente de si hubo una adjudicación formal. El registro comenzará a operar el 1° de enero de 2026.

Nuevas exigencias para asociaciones de condominios en Florida

En el ámbito de la vivienda, la ley HB 913 introduce obligaciones adicionales para asociaciones de condominios y cooperativas. El foco está puesto en la transparencia administrativa y la seguridad estructural de los edificios.

Las asociaciones que administren 25 o más unidades deberán poner a disposición de los propietarios, a través de un sitio web o aplicación móvil, documentos clave como actas, presupuestos, grabaciones de reuniones y estudios de reservas. Esta obligación digital comenzará en enero de 2026.