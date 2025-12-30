Actualización sobre la green card: entran en vigor nuevas restricciones de viaje para visas

La administración Trump implementó dos normativas que afectan a los titulares de la residencia permanente (más conocida como green card). Estas incluyen un nuevo sistema biométrico de entrada y salida del país y revisión exhaustiva de las tarjetas para ciertos países.

Una por una: las nuevas restricciones

Sistema biométrico de entrada y salida

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) informó que todos los extranjeros sean fotografiados al entrar o salir de Estados Unidos por aeropuertos, puertos terrestres, marítimos y otros puntos de salida autorizados a partir del 26 de diciembre de este año.

La CBP informó que todos los extranjeros sean fotografiados al entrar o salir de Estados Unidos por aeropuertos CBP - CBP

A través de un comunicado, el DHS indicó que este uso de la biometría facial añade una capa adicional de seguridad y permite a la agencia identificar a delincuentes y terroristas conocidos o presuntos.

“Esta norma final marca un hito importante en nuestros esfuerzos por implementar con éxito el mandato de entrada y salida biométrica y fortalecer la seguridad de Estados Unidos”, declaró Diane J. Sabatino, subcomisionada ejecutiva interina de la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP.

“Con el aumento de fondos para apoyar esta misión crucial, continuaremos expandiendo la biometría facial y la tecnología avanzada de verificación de identidad para asegurar e innovar aún más el proceso de entrada y salida por aire, tierra y mar”, agregó.

Los ciudadanos estadounidenses no están cubiertos por esta normativa. Por tanto, quienes prefieran no someterse, pueden notificar a un oficial de la CBP o a un representante de la aerolínea y optar por una inspección manual de su pasaporte.

Los datos biométricos de los extranjeros se conservar por 75 años CBP - CBP

Para los estadounidenses que accedan a la verificación de identidad, la agencia desechará las fotos dentro de las 12 horas posteriores. En el caso de los extranjeros, se deben inscribir en el Sistema de Gestión de Identidad Biométrica del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que conserva las fotos hasta por 75 años.

Revisiones de tarjetas verdes para ciertos países

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) confirmó la revisión masiva de todas las green cards emitidas a extranjeros provenientes de los considerados “países preocupantes”.

La revisión de las green cards fueron confirmadas por el director del Uscis X/@USCISJoe

El anuncio fue realizado a fines de noviembre por el director de la agencia, Joseph B. Edlow, en una publicación en la red social X, donde afirmó una “reevaluación rigurosa y completa” de cada residencia permanente.

De acuerdo con Newsroom, esta normativa significa:

Mayor escrutinio: mayores interrogatorios en las fronteras, sobre todo para aquellos de los 19 países señalizados.

mayores interrogatorios en las fronteras, sobre todo para aquellos de los 19 países señalizados. Preparación de la documentación: garantizar que toda la documentación esté actualizada para responder rápidamente a las solicitudes oficiales.

garantizar que toda la documentación esté actualizada para responder rápidamente a las solicitudes oficiales. Incertidumbre en el procesamiento: posibles retrasos en solicitudes de tarjeta verde o visa pendientes o futuras.

Cuáles son los países afectados por la normativa

Las nuevas restricciones de la green card se aplicaron poco después del tiroteo a pocas cuadras de la Casa Blanca. Tras conocerse que el principal sospechoso era de origen afgano, la administración Trump implementó estas normativas en los países incluidos en la proclamación presidencial de junio: