Nueva investigación de EE.UU. contra Cuba: el caso en el que murieron tres estadounidenses que volaban desde Florida
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos avanza en la preparación de una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996. La imputación, que debe ser aprobada por un gran jurado federal, podría anunciarse en los próximos días, según informaron funcionarios del gobierno estadounidense a medios como CBS News y NBC News.
El caso de Hermanos al Rescate en 1996
- El 24 de febrero de 1996, cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas Cessna 337 en aguas internacionales del Estrecho de la Florida.
- En el incidente murieron los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr., y el residente cubano Pablo Morales.
Las aeronaves pertenecían a Hermanos al Rescate, una organización de exiliados cubanos en Miami dedicada a la búsqueda y rescate de balseros que intentaban llegar a Estados Unidos.
Fiscalía federal lidera investigación desde Florida
En los últimos meses, fiscales del Distrito Sur de Florida han trabajado en la elaboración del caso penal contra el régimen cubano, liderados por el fiscal Jason Red Quiñones, aunque algunos fiscales de la oficina de Miami han expresado dudas sobre la suficiencia de las pruebas para presentar un caso, según fuentes cercanas a las negociaciones.
El proceso legal está bajo la dirección de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, que busca determinar la responsabilidad de Raúl Castro, quien en 1996 ejercía como ministro de Defensa bajo el mandato de su hermano Fidel Castro.
El giro en la relación bilateral entre EE.UU. y Cuba
El analista Sebastián Arcos, director interino del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida, afirmó en una entrevista con Univisión que Washington repite la estrategia utilizada con Venezuela y envía una advertencia clara a La Habana tras el fin de los canales diplomáticos.
Según Arcos, el Departamento de Justicia impulsa este caso penal porque el incidente representa “un crimen que es muy fácil de probar”.
El experto sostiene que la acusación marca un giro radical en la política estadounidense hacia Cuba.
El caso que marcó una crisis diplomática histórica
Una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional determinó en 1996 que las aeronaves N2456S y N5485S fueron derribadas en aguas internacionales, contradiciendo la versión del régimen cubano que alegó violación del espacio aéreo.
- El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1067, con 13 votos a favor y las abstenciones de Rusia y China, condenando el uso de armas contra aviones civiles.
- El derribo también fue condenado por la Unión Europea y otras organizaciones internacionales.
Cuba en conversaciones sobre ayuda humanitaria estadounidense
En un contexto paralelo, el gobierno cubano anunció que está “abierto a escuchar” la oferta de 100 millones de dólares en asistencia humanitaria presentada por Estados Unidos, aunque el canciller Bruno Rodríguez indicó que el país carece de detalles concretos sobre si se tratará de asistencia monetaria o en especie.
Estados Unidos reiteró públicamente su oferta, que sería distribuida en coordinación con la Iglesia católica y otras organizaciones humanitarias independientes.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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