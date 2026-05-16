Cuba difunde una “guía” para proteger a la población ante una agresión militar

LA HABANA.– El organismo de defensa civil de Cuba difundió en los últimos días una “guía” para “proteger a la población ante una agresión militar”, según varios sitios oficiales provinciales, en un contexto de crisis cada vez más profunda con Estados Unidos.

La difusión de este documento, no replicado a nivel nacional por los medios estatales, se produce en un momento especialmente tenso de la relación entre Washington y La Habana, enemigos ideológicos desde hace más de seis décadas.

El gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, impone desde finales de enero un bloqueo energético a la isla de régimen comunista, situada a 150 kilómetros de la costa estadounidense, por considerar que representa una “amenaza excepcional” para la seguridad por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán.

Varias personas pasan en vehículos eléctricos frente a la embajada de Estados Unidos durante una marcha juvenil antiimperialista, el 2 de abril de 2026 Ramon Espinosa - AP

El director de la CIA, John Ratcliffe, estuvo esta semana en La Habana para mantener una reunión con altos cargos cubanos para abordar la crisis que sufre la isla. El gobierno cubano le aseguró que la isla “nunca ha apoyado ninguna actividad hostil contra Estados Unidos”.

El documento del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, dirigido "a todas las familias cubanas", brinda información “práctica” con el fin de “proteger la vida ante posibles ataques del enemigo”, según un comunicado difundido el viernes en el Portal del ciudadano de la provincia de La Habana.

La radio provincial de Sancti Spíritus, una provincia del centro del país, publicó la información en su sitio de Internet este sábado, con la posibilidad de descargar el documento.

Titulado “Proteger, resistir, sobrevivir y vencer”, el instructivo recoge una serie de recomendaciones que van desde la preparación de “una mochila familiar con agua potable, alimentos listos para consumir, radio con energía alternativa, linterna, medicamentos (...) y artículos de higiene”, hasta la atención que se debe prestar “a las señales de alarma aérea”.

Un policía intenta apagar un incendio provocado en protesta contra los prolongados cortes de luz en La Habana, el 14 de mayo Ramon Espinosa - AP

Insta también a conocer los “primeros auxilios” y recuerda la importancia de informarse “a través de los consejos de defensa” locales.

Tanque vacío

La difusión del documento se produce cuando Cuba, de 9,6 millones de habitantes, atraviesa una crisis socioeconómica sin precedentes. La situación de la red eléctrica también es crítica, ya que el país se ha quedado sin reservas de diésel ni de fueloil. Los interminables y repetidos apagones han provocado en los últimos días manifestaciones en La Habana.

El apagón más reciente dejó sin luz a 15 provincias de la isla el jueves, tras lo cual se pudo reconectar el sistema al día siguiente, aunque el gobierno advirtió que continuarían los cortes de energía programados.

Mientras, la termoeléctrica Antonio Guiteras, a unos 100 kilómetros de la capital y la más importante de la isla, continúa fuera de servicio por una avería.

La difusión del documento coincide además con la revelación el viernes de la agencia The Associated Press, en base a fuentes del gobierno, de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se prepara para solicitar una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro.

El octogenario Raúl Castro estaría en la mira de la Justicia de EE.UU. por un caso de 1996 (Archivo)

Una de las personas indicó que la posible acusación está relacionada con la presunta participación de Castro en el derribo en 1996 de cuatro aviones operados por el grupo de exiliados Hermanos al Rescate, con sede en Miami. Castro era ministro de Defensa en ese momento.

Raúl Castro, que sucedió a su hermano como presidente, supervisó el histórico acercamiento con Estados Unidos en 2015 bajo la presidencia de Barack Obama, que Trump revocó más tarde.

Cualquier cargo penal contra Castro, que tendría que ser aprobado por un jurado investigador, aumentaría drásticamente las tensiones con La Habana y elevaría las expectativas de una acción militar de Estados Unidos en Cuba, como la realizada en enero pasado en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

Después de la operación en Caracas el gobierno de Trump centró su atención en Cuba, estrecho aliado del chavismo, cuando ordenó el bloqueo de los envíos de combustible.

La guerra de Estados Unidos con Irán pareció dar a los líderes cubanos un respiro en el discurso estadounidense sobre un cambio de régimen. Pero mientras Trump busca poner fin al conflicto que inició a fines de febrero en Medio Oriente, en alianza con Israel, crece la especulación de que pronto podría volver a centrarse en Cuba.

Agencias AFP y AP