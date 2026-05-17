La ley SB 1074 firmada por Ron DeSantis en Florida que da una ventaja a quienes paguen sus cuentas en efectivo

La nueva ley SB 1074 ya forma parte de la legislación de Florida luego de ser promulgada el 11 de mayo por el gobernador Ron DeSantis. La medida establece un sistema de redondeo para operaciones pagadas en efectivo. Esto se debe a la decisión de la administración Donald Trump de poner fin a la producción del centavo de dólar, lo que podría provocar faltantes.

Cómo funciona el sistema de redondeo en Florida

El proyecto atravesó el proceso legislativo estatal con respaldo mayoritario en ambas cámaras antes de llegar al despacho del gobernador. El texto legal incorpora reglas para resolver operaciones comerciales cuando no sea posible entregar cambio exacto por falta de monedas de un centavo.

La ley dispone que los comercios podrán ajustar el monto final de las compras al múltiplo de cinco centavos más cercano, pero solo en transacciones presenciales realizadas con billetes y monedas.

El esquema aprobado determina que:

Los importes terminados en 1 o 2 centavos deberán reducirse al cero más próximo .

. En cambio, si el total concluye en 6 o 7 centavos, el valor se ajustará hacia abajo hasta cinco centavos.

La normativa también define los casos en los que el monto aumentará:

Las operaciones que finalicen en 3 o 4 centavos se redondearán hacia arriba a cinco centavos.

Mientras que aquellas terminadas en 8 o 9 centavos deberán redondearse a diez.

No habrá modificaciones cuando el precio ya concluya en cero o cinco. De esta manera, el sistema busca unificar el cálculo de efectivo al utilizar únicamente múltiplos de cinco centavos.

La normativa autoriza a los comerciantes a ajustar el cobro al níquel más cercano Michael Santiago -AFP

Los pagos electrónicos quedan excluidos de la medida

El texto legal aclara que el redondeo no se aplicará a tarjetas de crédito, débito, transferencias electrónicas, cheques, giros postales ni tarjetas de regalo. Todas esas operaciones deberán continuar con el procedimiento del valor exacto, lo que incluye los centavos.

La regulación también contempla las llamadas transacciones mixtas. En esos casos, el redondeo solo podrá aplicarse sobre la parte cancelada en efectivo, mientras que el segmento abonado mediante sistemas electrónicos mantendrá el importe original.

Qué ocurre con los impuestos y otros cargos

La ley SB 1074 establece que el cálculo de impuestos deberá realizarse antes de cualquier ajuste vinculado al redondeo. El objetivo es evitar cambios en la base imponible de cada operación comercial.

El texto indica que ni los tributos estatales ni otros recargos asociados a una venta podrán incrementarse o disminuirse por efecto de la nueva metodología. El precio original seguirá como referencia legal para fines fiscales.

Además, la legislación incorpora una cláusula que señala que este mecanismo no podrá interpretarse como una práctica comercial engañosa o desleal, siempre que el comerciante actúe dentro de las condiciones previstas por la norma.

Los centavos dejaron de fabricarse en EE.UU. Imagen de Freepik

Fin del centavo de dólar en EE.UU.

La ley de Florida fue diseñada para escenarios en los que los comercios no puedan devolver cambio exacto debido a la ausencia del centavo. La producción del penny finalizó formalmente en 2025 y marcó el cierre de más de 230 años de historia desde su primera emisión en 1793.

La decisión de parar la producción se debió principalmente al costo, ya que cada moneda superaba significativamente su valor nominal de un centavo. De hecho, se invertían 3,69 centavos de dólar por cada pieza acuñada.

El presidente Donald Trump ordenó al Departamento del Tesoro detener la producción al considerar que fabricar nuevas piezas era un “derroche” de recursos. La medida buscaba recortar el desperdicio del presupuesto nacional, con un ahorro estimado de US$56 millones para los contribuyentes. Por ahora, las monedas de un centavo que ya están en circulación conservan su valor y utilidad.