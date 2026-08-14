Oficial en Florida: DeSantis anuncia una inversión millonaria que busca generar nuevos empleos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el 12 de agosto una inversión de nueve millones de dólares para ampliar la infraestructura de construcción naval en el puerto de Pensacola. El proyecto contempla dos instalaciones y aproximadamente 400.000 pies cuadrados (37.161 m²) de espacio para fabricación.

DeSantis anuncia una inversión para ampliar la construcción naval en Florida

De acuerdo con un comunicado oficial, los trabajos incluirán el desarrollo del terreno, la instalación de servicios públicos y la construcción de las nuevas estructuras. La iniciativa estará vinculada con Project Maeve, una operación de construcción naval avanzada.

El espacio permitirá fabricar módulos navales complejos para submarinos y buques de superficie, incluidos barcos de hasta 400 pies (122 metros) de longitud. El estado presentó la iniciativa como una forma de aumentar la capacidad de la industria marítima estadounidense.

“Estas instalaciones producirán módulos complejos de la Marina para submarinos y buques de superficie y se prevé que crearán 2000 empleos para los floridanos en la construcción naval y la fabricación marítima”, afirmó DeSantis.

Los nuevos empleos del proyecto de Pensacola en Florida

La iniciativa contempla puestos de trabajo relacionados con la fabricación y otras actividades de la industria marítima. La ciudad de Pensacola también obtuvo una subvención de US$76 millones de Triumph Gulf Coast para respaldar el desarrollo.

El financiamiento se suma a otros recursos destinados a mejorar la infraestructura portuaria. En 2023, el gobierno estatal había asignado US$3,9 millones a Pensacola mediante el mismo fondo para realizar mejoras en el puerto y establecer un centro de excelencia marítima de alto rendimiento.

DeSantis anuncia US$9 millones para crear 2000 empleos en Florida X @GovRonDeSantis

Ese proyecto contribuyó a que Pensacola fuera elegida para albergar el Centro de Alto Rendimiento de American Magic, que comenzó a funcionar en enero de 2026.

Florida busca fortalecer su industria marítima

El estado cuenta con 16 puertos de aguas profundas, 21 grandes instalaciones militares y más de 1350 millas (2173 km) de costa, según las cifras incluidas en el anuncio oficial.

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Florida también señala que ocupa el primer lugar del país norteamericano en establecimientos dedicados a la construcción de barcos y embarcaciones, con más de 1500. Además, concentra casi el 20% de los constructores de barcos y embarcaciones de Estados Unidos.

El gobierno estatal informó que, desde 2019, el Fondo de Subvenciones para el Crecimiento de Empleos de Florida otorgó más de US$341 millones y contribuyó a crear casi 45.500 empleos, además de respaldar más de 34.000 oportunidades de educación y capacitación laboral.

El fondo financia proyectos de infraestructura pública y formación de trabajadores. Las propuestas son revisadas por la agencia estatal FloridaCommerce y seleccionadas por el gobernador según las necesidades de cada comunidad.

La secretaria de Comercio de Florida, J. Alex Kelly, sostuvo que el proyecto permitirá aumentar la capacidad de fabricación marítima del estado y atraer empleos especializados y mejor remunerados.

“Al invertir en este proyecto, apoyar a nuestros socios locales y regionales y sumar capacidad a nuestra base industrial, estamos fortaleciendo la creciente economía marítima de Florida y haciendo nuestra parte para mejorar la seguridad de nuestra nación”, afirmó la funcionaria.