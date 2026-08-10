Oficial en Florida: el gobernador DeSantis extiende la emergencia ante una plaga que sigue acechando en agosto

La amenaza de la mosca barrenadora volvió a quedar entre los factores que sostienen la emergencia en Florida, después de que el gobernador Ron DeSantis extendiera por otros 60 días la declaración vigente en todo el estado. La medida mantiene activo un marco excepcional que no se limita a esta plaga: también contempla los efectos persistentes del clima invernal severo, la sequía y el aumento del riesgo de incendios que continúa afectando al sector agropecuario.

Ron DeSantis extiende por 60 días la emergencia en Florida por la amenaza de la mosca barrenadora

El 7 de agosto de 2026, Ron DeSantis firmó la Orden Ejecutiva 26-163, mediante la cual renovó durante 60 días la emergencia estatal establecida originalmente en febrero.

El nuevo paquete de leyes firmado por Ron DeSantis

El nuevo decreto extiende la Orden Ejecutiva 26-33 y mantiene sus disposiciones, al incorporar las modificaciones realizadas anteriormente para incorporar la amenaza derivada de la presencia de la mosca barrenadora del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax) en Estados Unidos entre las condiciones que justifican la continuidad de la emergencia.

Según el decreto del gobernador, la declaración inicial fue emitida el 9 de febrero de 2026 ante el impacto de fenómenos de invierno severos sobre la industria agrícola de Florida. Posteriormente, el 8 de junio, otra orden había extendido la emergencia hasta el 7 de agosto.

Tres días después, el 11 de junio, una nueva modificación agregó expresamente la presencia de la plaga como uno de los factores que debían ser considerados dentro de la situación excepcional.

La emergencia de Florida alcanza los 67 condados por sequía, clima severo e incendios

La emergencia no fue creada exclusivamente por la aparición de la plaga. La declaración original alcanzó a los 67 condados de Florida y estuvo relacionada inicialmente con los daños provocados por el clima invernal sobre la agricultura. Con el paso de los meses, el marco de emergencia fue ampliado para incorporar otros factores que podían afectar al sector.

En el nuevo decreto, el gobernador sostiene que los efectos acumulados de la sequía y del clima severo siguen presentes y que esas condiciones también favorecieron una mayor actividad de incendios. Por ese motivo, el estado considera necesario mantener las herramientas de respuesta mientras continúan los trabajos de recuperación.

Florida endurece el ingreso de animales desde Texas y Nuevo México por la mosca barrenadora

Según el Florida Department of Agriculture and Consumer Services (Fdacs), la confirmación por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) de la presencia de la mosca barrenadora del Nuevo Mundo en el sur de Texas llevó al estado a implementar medidas adicionales para impedir que el insecto ingrese y se establezca en territorio floridano.

El 20 de julio de 2026, el comisionado de Agricultura de Florida, Wilton Simpson, emitió la Regla de Emergencia 5CER26-7. La disposición estableció restricciones temporales más estrictas para el ingreso de animales de sangre caliente provenientes de zonas consideradas de alto riesgo y de áreas oficialmente designadas como infestadas.

Según el USDA, la mosca barrenadora deposita sus huevos en heridas abiertas, dando origen a larvas que se alimentan del tejido vivo de los animales USDA

La clasificación contempla dos categorías principales. Una zona infestada es cualquier condado en el que el USDA o el funcionario estatal de sanidad animal haya confirmado una población reproductiva de la plaga, además de los condados vecinos. En ese momento, la lista incluía numerosos condados de Texas y cuatro condados de Nuevo México: Chaves, Eddy, Lea y Roosevelt.

Para los animales procedentes de una zona infestada, el ingreso a Florida requiere autorización previa y un Certificado de Movimiento Animal emitido por Fdacs. La solicitud debe realizarse dos días antes de la llegada prevista.

Mosca barrenadora del Nuevo Mundo: cómo afecta a los animales y cuáles son los riesgos

Según el USDA, la mosca barrenadora del Nuevo Mundo es una plaga cuyas larvas se introducen en el tejido de animales vivos y pueden provocar lesiones graves y, en muchos casos, mortales.

El proceso suele comenzar cuando una mosca deposita sus huevos en una herida abierta. Después, las larvas emergen y se alimentan del tejido vivo.

La ley firmada por DeSantis que entra en vigor en julio de 2026

Una herida aparentemente pequeña puede ocultar una cantidad considerable de larvas en su interior. A medida que los insectos avanzan, la lesión puede aumentar de tamaño y profundidad, acompañada por secreciones sanguinolentas y un olor característico.

Las heridas que pueden convertirse en puntos de infestación no necesariamente son provocadas por accidentes graves. También pueden producirse durante procedimientos habituales en animales, como la castración, el descornado, la marcación, la esquila o el corte de cola. Las heridas causadas por garrapatas o por cercas de alambre de púas, así como las zonas del ombligo de animales recién nacidos, también pueden infestarse.