Oficial en Florida: la regla del Uscis para reemplazar la tarjeta de residente permanente en 2026

La residencia permanente en Estados Unidos brinda a los migrantes la posibilidad de vivir y trabajar legalmente en ese país. Sin embargo, para acreditar ese estatus y evitar inconvenientes, es necesario que la llamada green card, emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), se mantenga vigente. Estos son los pasos y directrices para realizar el proceso en Florida.

En qué casos debe reemplazarse la green card

El Uscis, cuyas reglas se aplican tanto en Florida como en el resto del país, señala en su sitio web que la tarjeta de residente permanente permite acreditar el estatus migratorio. Los titulares de 18 años o más deben llevar consigo una prueba válida de su registro como extranjeros.

El titular de una green card debe llevarla en todo momento para demostrar su estatus Magnific

La agencia recordó además que el reemplazo de la tarjeta de residente permanente no se realiza únicamente cuando caducó, también es necesario llevar a cabo el proceso en los siguientes casos:

Si la green card se perdió, fue robada, se dañó o se destruyó.

se perdió, fue robada, se dañó o se destruyó. Si el titular recibió la green card antes de cumplir 14 años y posteriormente alcanzó esa edad, debe verificar si corresponde reemplazarla dentro de los 30 días siguientes a su cumpleaños, de acuerdo con la fecha de vencimiento del documento.

Si el titular tiene estatus de residente permanente que cruza habitualmente desde Canadá o México para trabajar en Estados Unidos y ahora establecerá su residencia en el país, o si realizará el cambio inverso.

Quienes cambiaron su estatus automáticamente al de residente permanente legal, por ejemplo, los trabajadores agrícolas especiales.

por ejemplo, los trabajadores agrícolas especiales. Si se tiene una versión anterior de la tarjeta de inscripción de extranjero, por ejemplo, el formulario AR-3, AR-103 o I-151 .

. Si la green card presenta información incorrecta.

presenta información incorrecta. Si el titular cambió legalmente su nombre u otra información biográfica.

Si nunca recibió la tarjeta.

Los residentes permanentes condicionales no pueden utilizar el Formulario I-90 para renovar una tarjeta de dos años que está próxima a vencer. Quienes obtuvieron la residencia condicional por matrimonio deben presentar el Formulario I-751 para solicitar la eliminación de las condiciones, mientras que determinados inversionistas deben utilizar el Formulario I-829.

Sin embargo, el Formulario I-90 sí puede utilizarse para reemplazar una tarjeta condicional que se perdió, fue robada, destruida o dañada, contiene información incorrecta o nunca fue recibida.

Cómo solicitar la renovación de una green card en Florida en 2026

Para realizar el trámite en Florida, los interesados deben presentar el Formulario I-90 (Solicitud para reemplazar la Tarjeta de residente permanente) ante el Uscis. El proceso está disponible tanto por correo postal como mediante la plataforma de la agencia en línea.

La renovación de la green card puede realizarse en línea Magnific

El Uscis recomienda realizar el trámite en línea, ya que permite recibir notificaciones sobre la presentación y consultar actualizaciones del caso. La tarifa general del Formulario I-90 es de US$470 para las solicitudes presentadas por internet y de US$520 para las enviadas en papel. Algunos solicitantes pueden calificar para una exención de pago, según su situación.

Una vez procesada y aprobada la solicitud, la agencia se encargará de enviar la nueva tarjeta física por correo postal. No obstante, en algunos casos notificará por escrito al solicitante la fecha y el lugar donde deberá presentarse para la toma de datos biométricos.

Consecuencias de no renovar la green card a tiempo

Es importante que los titulares de una green card realicen el proceso de renovación con anticipación. El vencimiento de la tarjeta puede generar dificultades para acreditar la residencia permanente al regresar de un viaje internacional, comenzar un nuevo empleo o completar determinados trámites gubernamentales.

Los empleadores no deben volver a verificar la autorización laboral de una persona que ya acreditó su residencia permanente únicamente porque su tarjeta haya vencido. Para una nueva contratación, el trabajador deberá presentar alguno de los documentos aceptados para completar el Formulario I-9.

Qué documentos aplican como evidencia temporal de estatus mientras se entrega la nueva green card

Cuando el Formulario I-90 se presenta correctamente para renovar una tarjeta vencida o próxima a vencer, la notificación de recibo puede utilizarse junto con el documento expirado.

La notificación extiende la validez de la green card durante 36 meses a partir de la fecha de vencimiento impresa. Durante ese período, ambos documentos presentados en conjunto sirven como evidencia temporal del estatus de residente permanente y pueden utilizarse para acreditar autorización de empleo y facilitar viajes.

Si el residente ya no cuenta con la tarjeta física porque la perdió o fue robada, puede solicitar al Uscis una prueba temporal de su estatus. La agencia puede emitir un sello de Documentación de Extranjero, Identificación y Telecomunicaciones (ADIT) después de verificar la identidad y la residencia permanente del solicitante.