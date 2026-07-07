Casarse con un ciudadano ya no garantiza un camino simple a la green card: los nuevos obstáculos del Uscis

El matrimonio con un ciudadano estadounidense, que tradicionalmente representaba un camino protegido hacia la green card en Estados Unidos, hoy enfrenta un panorama distinto. La administración del presidente Donald Trump introdujo modificaciones estructurales que impactan en las parejas binacionales.

Nuevos obstáculos en el proceso de green card: qué cambió para quienes se casan con un ciudadano

La administración actual eliminó el trato preferencial que históricamente protegía a los cónyuges de ciudadanos en los procesos de regularización migratoria. Según NPR, bajo la premisa de reforzar la seguridad nacional, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) ahora somete a estos solicitantes a evaluaciones de historial y entrevistas más exhaustivas que en años anteriores.

Los cónyuges de ciudadanos estadounidenses enfrentan un camino más complejo hacia la green card en Estados Unidos Freepik

El gobierno sostiene que la presentación de una petición de familiar extranjero (Formulario I-130) no otorga ninguna protección legal contra acciones de control migratorio. Por lo tanto, el hecho de contraer matrimonio no exime a los cónyuges indocumentados de ser considerados sujetos potenciales para procesos de deportación durante la espera de su residencia.

Casarse con un ciudadano en EE.UU.: cómo pedir una green card con los cambios actuales

A pesar del endurecimiento de las políticas, el matrimonio todavía es una vía contemplada para la solicitud de la green card, aunque ya no garantiza un resultado automático.

De acuerdo con NPR, la ley exige ahora que todos los extranjeros cumplan estrictamente con las normativas migratorias, independientemente de su vínculo con un ciudadano estadounidense.

En ese marco, Eric Welsh, abogado de inmigración en California, advirtió que los solicitantes deben prepararse para un proceso más largo, costoso y con mayores probabilidades de rechazo. Cada caso requiere una evaluación exhaustiva del historial personal y las condiciones de entrada a territorio estadounidense.

Un familiar inmediato de un ciudadano estadounidense, como un cónyuge, puede convertirse en residente permanente legal con base en la relación si cumple con ciertos requisitos Pexels/Jeremy Wong

La nueva realidad trata a los cónyuges de ciudadanos bajo los mismos parámetros que al resto de la población inmigrante. “Es importante tener en cuenta que los cónyuges son vulnerables”, explicó Welsh.

En ese contexto, se aconseja contar con asesoría legal profesional. El sistema prioriza la verificación y obliga a todas las parejas a demostrar su idoneidad en cada etapa del trámite.

Impacto y consecuencias del endurecimiento de las políticas para cónyuges en EE.UU.

Estos cambios generaron una atmósfera de temor que bajó la participación de las familias. Según dijo Ashley DeAzevedo, directora ejecutiva de American Families United, muchos cónyuges optaron por la deportación voluntaria o el abandono de EE.UU. ante el riesgo latente de detenciones indefinidas.

La situación también afectó a ciudadanos estadounidenses, entre ellos miembros de las fuerzas armadas, cuyas familias enfrentan separaciones o la imposibilidad de viajar. “La vida se ha vuelto mucho más difícil para los estadounidenses casados ​​con personas que no nacieron en este país”, sostuvo DeAzevedo.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en 2024, unas 343 mil personas obtuvieron su residencia mediante cónyuges. Esta cifra representó aproximadamente una cuarta parte de todas las aprobaciones totales del país durante dicho ejercicio fiscal. Durante la última década, este flujo migratorio se mantuvo constante, entre 200 mil y 340 mil personas anuales.