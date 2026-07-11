Oficial y confirmado: la regla del Uscis sobre las categorías de elegibilidad a la residencia permanente

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) establece las categorías de elegibilidad para que un extranjero pueda obtener la residencia permanente, conocida comúnmente como green card. Los criterios, plazos de espera y procedimientos varían si el documento se tramita por lazos familiares, por un empleo o bajo alguna categoría especial.

Categorías para obtener la green card a través de la familia

De acuerdo con la información disponible en el sitio web del Uscis, los lazos familiares son una de las categorías a través de las cuales un extranjero puede solicitar la tarjeta de residente permanente. En todos los casos debe existir una relación familiar reconocida por la ley migratoria, ya sea con ciudadanos estadounidenses o con quienes ya sean titulares de una green card.

Casarse con un ciudadano estadounidense es una de las vías para obtener la green card Imagen ilustrativa generada con IA

La residencia permite vivir, trabajar y eventualmente convertirse en ciudadano estadounidense. Esta categoría aplica para quienes pueden demostrar los siguientes parentescos:

Familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses : incluye a cónyuges, hijos solteros menores de 21 años y padres de ciudadanos que tengan al menos 21 años de edad.

: incluye a cónyuges, hijos solteros menores de 21 años y padres de ciudadanos que tengan al menos 21 años de edad. Categorías preferenciales basadas en la familia : para hijos solteros mayores de 21 años e hijos casados y hermanos de ciudadanos estadounidenses de al menos 21 años. También incluye a cónyuges e hijos solteros de residentes permanentes legales.

: para hijos solteros mayores de 21 años e hijos casados y hermanos de ciudadanos estadounidenses de al menos 21 años. También incluye a cónyuges e hijos solteros de residentes permanentes legales. Otras condiciones familiares: prometidos de ciudadanos estadounidenses con visas K-1 e hijos con visas K-2. También aplica para viudos de ciudadanos con quienes estaban legalmente casados al momento del deceso y autopeticionarios bajo la ley VAWA, es decir, víctimas de abuso o crueldad extrema por parte de ciudadanos estadounidenses.

Los requisitos específicos para cada uno de los casos pueden consultarse directamente en la página del Uscis.

Cuáles son las categorías para tramitar la residencia a través del empleo

La residencia permanente también puede obtenerse mediante el empleo. En ese sentido, el Uscis establece las clasificaciones de preferencia para trabajadores extranjeros e inversionistas.

Estos son los criterios:

Primera preferencia : para profesionales con habilidades extraordinarias en ciencias, artes, educación, empresas o deportes. También aplica para profesores o investigadores destacados y gerentes o ejecutivos multinacionales.

: para profesionales con habilidades extraordinarias en ciencias, artes, educación, empresas o deportes. También aplica para profesores o investigadores destacados y gerentes o ejecutivos multinacionales. Segunda preferencia : para profesiones que requieren un título de posgrado o equivalente, personas con habilidades extraordinarias en ciencia, artes o empresas y también para aquellos que soliciten una exención por motivos de interés nacional.

: para profesiones que requieren un título de posgrado o equivalente, personas con habilidades extraordinarias en ciencia, artes o empresas y también para aquellos que soliciten una exención por motivos de interés nacional. Tercera preferencia : para trabajadores con al menos dos años de capacitación o experiencia, profesionales con título universitario y empleados en labores que no requieren demostrar años de trayectoria.

: para trabajadores con al menos dos años de capacitación o experiencia, profesionales con título universitario y empleados en labores que no requieren demostrar años de trayectoria. Médicos e inversionistas: los profesionales de la salud pueden obtener una exención por interés nacional si aceptan trabajar a tiempo completo en áreas de poco acceso a servicios sanitarios. A su vez, los inversionistas deben aportar un capital mínimo de US$1.050.000 en áreas de interés y las nuevas empresas comerciales deben generar al menos 10 puestos de trabajo calificados a tiempo completo.

La green card puede obtenerse mediante el empleo Imagen ilustrativa generada con IA

Estatus migratorios que permiten solicitar la green card en EE.UU.

En algunos casos, el Uscis permite a los migrantes que ya se encuentran en territorio estadounidense con estatus legal aspirar a la residencia permanente.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Esta categoría agrupa a perfiles con condiciones laborales, humanitarias o de cooperación internacional específicas, por ejemplo:

Trabajadores religiosos vinculados a una organización sin fines de lucro.

vinculados a una organización sin fines de lucro. Jóvenes inmigrantes especiales que incluye a menores desamparados, abusados o abandonados bajo tutela judicial.

que incluye a menores desamparados, abusados o abandonados bajo tutela judicial. Nacionales afganos o iraquíes que fungieron como traductores o empleados del gobierno de EE.UU.

que fungieron como traductores o empleados del gobierno de EE.UU. Representantes de medios de comunicación internacionales.

internacionales. Personal jubilado o familiares de organizaciones internacionales o de la OTAN.

o de la OTAN. Migrantes que fueron admitidos en el país como refugiados pueden realizar su solicitud al cumplir un año bajo dicho estatus.

pueden realizar su solicitud al cumplir un año bajo dicho estatus. Programa de visas de diversidad para personas seleccionadas en la Lotería de visas del Departamento de Estado.