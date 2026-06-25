Nueva ley de DeSantis en Florida: quiénes no deben reemplazar su licencia por el nuevo marcador de ciudadanía desde julio

En julio entrará en vigor una nueva ley en Florida firmada por el gobernador Ron DeSantis que modifica la emisión de licencias de conducir. La documentación mostrará el estatus de ciudadanía y marcará como “no ciudadano” a quienes no sean estadounidenses, aunque quienes tienen su permiso vigente estarán eximidos hasta que deban renovarlo.

Quiénes no deben reemplazar su licencia por el nuevo marcador de ciudadanía de Florida

La próxima semana marcará el inicio de julio y con ello entrarán en vigor varias disposiciones legislativas aprobadas durante esta sesión. Una de ellas corresponde a la HB 991, que introducirá reformas a la reglamentación que regula la emisión de las licencias de conducir en Florida, aunque muchas de sus normativas comenzarán a regir más tarde.

La ley de Florida que promulgó DeSantis impacta en las licencias de conducir e identificaciones de migrantes Imagen ilustrativa generada con IA

La reforma completa empezará a aplicarse el 1° de enero de 2027, aunque no requerirá que las personas actualicen su documentación. El cambio tendrá lugar cuando los titulares soliciten una nueva identificación o renueven una existente.

Las tarjetas actuales conservarán su vigencia. De este modo, los conductores que ya tienen una licencia no tendrán la obligación de reemplazarla por el nuevo marcador de ciudadanía hasta que esté cerca de su fecha de vencimiento.

Cómo será el marcador de ciudadanía en licencias de Florida, según la nueva ley

El principal objetivo de la medida es exigir que tanto los permisos de conducir como otras tarjetas de identificación emitidas por el estado muestren si el titular es ciudadano de EE.UU.

Bajo los nuevos términos, los conductores que no son ciudadanos estadounidenses, incluso si residen legalmente en el país, recibirán la designación “NC” (not a citizen) en su tarjeta. Mediante un comunicado de prensa, el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, aseguró que “se trata de modernización, seguridad y de garantizar que los sistemas reflejen información precisa y verificada en todo momento”.

Los conductores que no son ciudadanos estadounidenses recibirán la designación “NC” en su licencia de conducir en Florida Imagen creada con IA

La legislación forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración DeSantis que apunta a reforzar la verificación del estatus legal de los residentes.

Críticas a la ley de DeSantis sobre el marcador de ciudadanía en las licencias

La reforma legislativa que introduce el estatus de las personas en los permisos de conducir atrajo rápidamente la crítica de grupos defensores de los derechos de los migrantes y políticos demócratas.

El nuevo paquete de leyes firmado por Ron DeSantis

El senador estatal Shevrin Jones, quien votó en contra de la medida, señaló en su descargo que el estado ya había eliminado las identificaciones estudiantiles de la lista de formas aceptables para votar porque no indicaban la ciudadanía. Su argumento remarca que esta medida no era necesaria para garantizar la transparencia del sistema electoral.

A su vez, Nicholas Díaz, residente migrante, expresó en diálogo con CBS News su preocupación por la disposición. “No creo que uno deba tener que decir que no es ciudadano”, indicó.

Además de las manifestaciones de rechazo, la Liga de Mujeres Votantes de Florida, Common Cause, Florida Rising, la Coalición de Inmigrantes de Florida, la Federación Hispana y UnidosUS presentaron una demanda contra la HB 991 por sus requisitos de prueba de ciudadanía para el registro electoral y sus mecanismos de verificación.