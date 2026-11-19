El gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidió a jefes de agencias y otros altos funcionarios que presentaran sus renuncias antes del lunes 16 de noviembre para organizar el traspaso de poder a Byron Donalds, quien asumirá el 5 de enero de 2027. Según un correo obtenido por Florida Phoenix, la mayoría de las dimisiones tendrán efecto el día anterior. La instrucción responde a la transición entre administraciones republicanas, cuyos líderes mantienen una relación política marcada por diferencias, desde la interna presidencial de 2023.

Qué funcionarios de Florida deben renunciar y cuándo dejarán sus cargos

Según publicó Florida Phoenix, solicitud fue comunicada por Jason Weida, jefe de gabinete de DeSantis, mediante un correo que incluyó un portal para presentar las cartas. El mensaje explicó que el gobernador buscaba garantizar una transferencia de liderazgo “ordenada y fluida”.

Ron DeSantis terminó por respaldar a Byron Donalds en las elecciones, pero ambos manifestaron públicamente diferencias políticas JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La instrucción alcanza a responsables de agencias, subsecretarios y secretarios adjuntos, jefes de gabinete, directores de comunicaciones, asesores jurídicos generales, responsables de asuntos legislativos y directores de divisiones. Para ese grupo, la fecha indicada de salida es el cierre de la jornada del 4 de enero de 2027.

Existe una excepción para el personal de las oficinas de Planificación y Presupuesto y de Diseño y Desarrollo de Sistemas del gobernador. Sus cartas deben establecer como fecha efectiva el 30 de junio de 2027 para preservar la continuidad durante el proceso presupuestario y la próxima sesión legislativa, explicó Weida.

El correo también invita a quienes quieran trabajar bajo la nueva administración a presentar sus currículums. Por lo tanto, el procedimiento deja abierta la posibilidad de que funcionarios actuales sean considerados para integrar el equipo entrante.

Cómo se deterioró la relación entre DeSantis y Byron Donalds

Donalds ganó las elecciones del 3 de noviembre frente al demócrata David Jolly y se convertirá en el primer gobernador negro de Florida. Su victoria mantiene el Ejecutivo estatal en manos republicanas y abre una nueva etapa tras los dos mandatos consecutivos de DeSantis.

Ambos fueron aliados, pero el vínculo se enfrió cuando Donalds respaldó a Donald Trump para las presidenciales de 2024, en lugar de acompañar la candidatura de DeSantis. Según Tampa Bay Times, aquella decisión de 2023 dejó una huella en su relación.

Byron Donalds le ganó la elección al demócrata David Jolly en las elecciones del 3 de noviembre de 2026; Ron DeSantis dejará el cargo al finalizar su segundo mandato Fotomontaje editado con IA

DeSantis terminó por apoyar a Donalds después de las primarias republicanas, aunque tuvo una participación limitada en la campaña. El diario señaló que faltó a actos partidarios y a los dos mítines de Trump en respaldo al candidato. Donalds, en cambio, elogió reiteradamente la gestión del gobernador.

Esas diferencias políticas convivieron con una transición que, hasta el reporte del 14 de noviembre, el equipo de Donalds describía como fluida. Ni el gobernador electo ni sus colaboradores habían presentado quejas contra DeSantis por ese proceso, informó Tampa Bay Times.

Qué cambia para los residentes de Florida con el recambio de autoridades

El alcance comunicado se concentra en puestos de conducción y otras funciones superiores. El correo difundido por Florida Phoenix establece fechas para el relevo de autoridades, sin anunciar modificaciones en requisitos, prestaciones o trámites para los residentes del estado, incluidos los hogares hispanos que utilizan esos servicios.

La búsqueda de reemplazos ya avanzó: el equipo de transición anunció el martes 17 una convocatoria para trabajar en agencias estatales y en la oficina del gobernador, informó Florida Phoenix al día siguiente. Esa selección definirá quiénes conducirán las dependencias cuando Donalds asuma el 5 de enero, mientras las áreas exceptuadas mantendrán el calendario previsto hasta junio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.