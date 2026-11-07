¿Vuelve DeSantis? El gobernador de Florida prepararía su nueva carrera a la Casa Blanca

Ron DeSantis, gobernador de Florida hasta enero, se preparía para buscar la candidatura presidencial republicana de 2028, según informó este viernes The Washington Post, que dio la primicia con base en tres personas al tanto de sus planes. El diario vincula la decisión con las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, en las que Florida fue uno de los pocos bastiones conservadores que resistieron el avance demócrata. Tras la publicación, DeSantis rechazó la noticia a través de sus redes sociales y sostuvo que se trataba de “otro intento patético de atraer clics”.

Los pasos de DeSantis de cara a 2028

El medio señala que el gobernador ya contactó al menos a un consultor político nacional, según una persona cercana que habló bajo anonimato. Su comité de acción política (PAC, por sus siglas en inglés) federal envió esta semana un mensaje de texto para recaudar fondos, un paso que quienes lo conocen interpretan como una señal de que competirá.

Ron DeSantis respondió a través de sus redes sociales al artículo de The Wahington Post acerca de su candidatura presidencial en 2028 X/@RonDeSantis

Un asesor afirmó que la resistencia de Florida a la “ola azul” será el eje de su argumento. Dan Eberhart, donante republicano y vocero de su campaña de 2024, sostuvo que ese resultado le da “más credibilidad que a casi cualquier otro” al inicio de las primarias.

Los demócratas obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso, según AP. DeSantis describió los comicios como “el equivalente político a la caída de un meteorito”, una situación que se interpretaría como un revés para JD Vance, quien hasta el día de la elección era el heredero natural del presidente Donald Trump.

Cómo votaron los latinos de Florida y qué cambió desde 2022

Los republicanos conservaron la gobernación de Florida, aunque con un margen más estrecho. Byron Donalds ganó con el 50% frente al 48,7% del demócrata David Jolly, según AP. Cuatro años atrás, DeSantis se impuso en la releección por casi 20 puntos.

Archivo.- Durante 2026, Ron DeSantis presentó a Byron Donalds como "la fórmula republicana ganadora" para las elecciones a la gobernación de Florida GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De acuerdo con NBC News y sus encuestas de boca de urna, hubo cambios en el electorado latino:

En 2022, DeSantis obtuvo el 58% del voto latino y el 68% del cubanoamericano.

En 2026, Donalds recibió el 44% de los latinos y el 58% de los cubanoamericanos.

La diferencia de 14 puntos compara a candidatos distintos y no mide el respaldo a DeSantis. Sí muestra que el apoyo latino que impulsó su reelección se debilitó para su partido, si se toma en cuenta que el 68% de los puertorriqueños votó por Jolly.

María Elvira Salazar lucha por la reelección del distrito 27 de Florida

En Miami-Dade, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar aventajaba en el escrutinio inicial a Eliott Rodríguez por un 0,46% en el distrito 27, un margen dentro del umbral de recuento automático, y Mario Díaz-Balart lleva 49,9% contra 49,1% de Nicole Locklin en el 26.

María Elvira Salazar busca la reelección a la Cámara de Representantes por el distrito 27 Lynne Sladky - AP

El historial migratorio de Ron DeSantis ante una eventual campaña presidencial

DeSantis convirtió a Florida en socio de la política migratoria de Trump mediante acuerdos 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que delegan funciones migratorias en policías estatales y locales.

En junio de 2026, Ron DeSantis anunció el cierre definitivo de "Alligator Alcatraz" en Florida Facebook Governor Ron DeSantis

En junio, el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, afirmó que Florida concentraba el 40% de los arrestos nacionales de ese programa, según AP, el mismo día en que el gobernador anunció el cierre del centro de detención conocido como Alligator Alcatraz tras un año de demandas.

DeSantis habría aprendido de su campaña en 2024, luego de que esperar hasta el cierre de la sesión legislativa para lanzar su precandidatura le diera tiempo al equipo de Trump para trazar la estrategia. En el caucus presidencial republicano, en enero de 2024, obtuvo el 21% de apoyo frente al 51% de Trump y se retiró antes de las primarias de New Hampshire.

Donalds asume la gobernación de Florida en enero, acompañado de su vice, Bryan Ávila, hijo de exiliados cubanos.