Florida cancela la primaria especial en este distrito: quiénes votarán directamente el 3 de noviembre

En un anuncio reciente, la División de Elecciones de Florida del Departamento de Estado confirmó la cancelación de la primaria especial para el Senado estatal en el Distrito 21. Con esta modificación, los ciudadanos alcanzados votarán directamente el 3 de noviembre, en la fecha designada para los comicios generales.

El anuncio de Florida sobre la cancelación de la primaria especial en el distrito 21

El pasado miércoles 8 de julio, la División de Elecciones de Florida comunicó que no se celebrarán las primarias especiales del 18 de agosto que estaban establecidas para el Senado estatal en el Distrito 21. Aunque no se especificaron motivos, se confirmó que el puesto vacante se definirá el 3 de noviembre en los comicios generales, con un candidato por cada partido.

Tras la cancelación, Chris Nocco y Jordan Hensley competirán el 3 de noviembre por el escaño del Distrito 21 del Senado de Florida Freepik

De acuerdo con las autoridades, este distrito abarca partes de los condados de Pasco y Pinellas. La elección que se llevará a cabo en el Distrito 21 tiene el objetivo de cubrir el escaño que quedó vacante tras la renuncia del senador Ed Hooper, de acuerdo con la orden ejecutiva firmada por el gobernador Ron DeSantis.

Hooper, senador republicano y exbombero de Clearwater, de 78 años, tomó la decisión de retirarse en mayo, pese a que su mandato actual de cuatro años terminaba en noviembre de 2028.

Los candidatos para las elecciones del Distrito 21 del Senado de Florida

Para los comicios especiales que se celebrarán en las elecciones generales, los candidatos que buscan el escaño del Distrito 21 en el Senado estatal son:

Jordan Hensley (demócrata): funcionario del condado de Pinellas, aseguró que representa “a la juventud de la zona” y que su objetivo es mejorar las condiciones económicas y las oportunidades para los floridanos de cara al futuro.

(demócrata): funcionario del condado de Pinellas, aseguró que representa “a la juventud de la zona” y que su objetivo es mejorar las condiciones económicas y las oportunidades para los floridanos de cara al futuro. Chris Nocco (republicano): el sheriff del condado de Pasco llegó a su cargo actual en 2011 por una designación estatal y desde entonces ganó dos elecciones consecutivas. Como próximo paso en su carrera pública, pretende trabajar desde Tallahassee en temas relacionados con la seguridad y el crecimiento económico del estado. En su presentación afirmó que el distrito necesita liderazgo enfocado en la lucha contra el crimen, la estabilidad económica y el apoyo a las familias de la región.

El mensaje del sheriff Chris Nocco

Qué otros cargos se votan en Florida el 3 de noviembre en las elecciones generales

Además de la elección especial del Distrito 21, el 3 de noviembre los ciudadanos de todo Florida acudirán a las urnas para elegir a sus candidatos para varios cargos.

Los ciudadanos del Distrito 21 de Florida no tendrán primarias y votarán directamente en las elecciones generales Stock en Canva

De acuerdo con el sitio web oficial del Departamento de Estado de Florida, los votantes definirán los siguientes puestos gubernamentales: