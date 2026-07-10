Florida cancela la primaria especial en este distrito: quiénes votarán directamente el 3 de noviembre
Los ciudadanos elegirán al sucesor de Ed Hooper, quien renunción a su banca en el Senado estatal
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En un anuncio reciente, la División de Elecciones de Florida del Departamento de Estado confirmó la cancelación de la primaria especial para el Senado estatal en el Distrito 21. Con esta modificación, los ciudadanos alcanzados votarán directamente el 3 de noviembre, en la fecha designada para los comicios generales.
El anuncio de Florida sobre la cancelación de la primaria especial en el distrito 21
El pasado miércoles 8 de julio, la División de Elecciones de Florida comunicó que no se celebrarán las primarias especiales del 18 de agosto que estaban establecidas para el Senado estatal en el Distrito 21. Aunque no se especificaron motivos, se confirmó que el puesto vacante se definirá el 3 de noviembre en los comicios generales, con un candidato por cada partido.
De acuerdo con las autoridades, este distrito abarca partes de los condados de Pasco y Pinellas. La elección que se llevará a cabo en el Distrito 21 tiene el objetivo de cubrir el escaño que quedó vacante tras la renuncia del senador Ed Hooper, de acuerdo con la orden ejecutiva firmada por el gobernador Ron DeSantis.
Hooper, senador republicano y exbombero de Clearwater, de 78 años, tomó la decisión de retirarse en mayo, pese a que su mandato actual de cuatro años terminaba en noviembre de 2028.
Los candidatos para las elecciones del Distrito 21 del Senado de Florida
Para los comicios especiales que se celebrarán en las elecciones generales, los candidatos que buscan el escaño del Distrito 21 en el Senado estatal son:
- Jordan Hensley (demócrata): funcionario del condado de Pinellas, aseguró que representa “a la juventud de la zona” y que su objetivo es mejorar las condiciones económicas y las oportunidades para los floridanos de cara al futuro.
- Chris Nocco (republicano): el sheriff del condado de Pasco llegó a su cargo actual en 2011 por una designación estatal y desde entonces ganó dos elecciones consecutivas. Como próximo paso en su carrera pública, pretende trabajar desde Tallahassee en temas relacionados con la seguridad y el crecimiento económico del estado. En su presentación afirmó que el distrito necesita liderazgo enfocado en la lucha contra el crimen, la estabilidad económica y el apoyo a las familias de la región.
Qué otros cargos se votan en Florida el 3 de noviembre en las elecciones generales
Además de la elección especial del Distrito 21, el 3 de noviembre los ciudadanos de todo Florida acudirán a las urnas para elegir a sus candidatos para varios cargos.
De acuerdo con el sitio web oficial del Departamento de Estado de Florida, los votantes definirán los siguientes puestos gubernamentales:
- Gobernador de Florida: se elegirá al sucesor de DeSantis, quien no puede presentarse nuevamente debido al límite constitucional de mandatos.
- Vicegobernador: en Florida, cada candidato a gobernador se presenta con un compañero de fórmula para vicegobernador, por lo que ambos cargos se eligen conjuntamente.
- Fiscal General
- Director financiero del estado
- Comisionado de Agricultura
- 28 legisladores en la Cámara de Representantes de Estados Unidos
- 120 integrantes de la Cámara de Representantes de Florida
- 20 de los 40 escaños del Senado estatal
- Cargos locales, según el condado o municipio del votante, como integrantes de juntas escolares, alcaldes, concejos municipales, jueces u otros funcionarios, cuando corresponda.
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