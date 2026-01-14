LA NACION

Operation Tidal Wave: DeSantis detalla cómo su gobierno arrestó y entregó a miles de migrantes a las autoridades

Desde operativos hasta acuerdos 287(g), el gobernador adelantó una expansión de centros de detención

Durante su último discurso ante el Congreso de Florida, el gobernador Ron DeSantis resaltó sus logros contra la inmigración ilegal en EE.UU. En su repaso, dijo que casi 20.000 extranjeros fueron arrestados o entregados a las autoridades federales en los últimos nueve meses en el estado.

Desde que el presidente Donald Trump asumió su cargo, muchas de sus estrictas políticas contra la inmigración encontraron apoyo pleno en el Estado del Sol. Allí, DeSantis avanzó durante 2025 con varias medidas para expulsar migrantes indocumentados. En su reciente discurso frente al Congreso estatal, destacó sus logros.

“Tan solo en los nueve meses pasados, Florida es responsable de la aprehensión de casi 20.000 extranjeros ilegales entregados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)“, señaló el mandatario, citado por EFE.

Según el gobierno de Florida, solo la Operation Tidal Wave permitió 10.400 arrestos y entregas de inmigrantes indocumentados a las autoridades federales.

Además, destacó como uno de sus principales logros la prohibición de las ciudades santuario en la región.

Este término corresponde a áreas en las que la policía local tiene limitada la cooperación con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En esa línea, enfatizó los acuerdos 287(g) para hacer que las autoridades locales cooperen estrechamente con los oficiales del ICE. “Florida es el único estado del país que requiere la cooperación estatal y local con las autoridades federales“, sostuvo.

De acuerdo con un informe de Migration Policy, publicado en julio de 2025, los estados con más acuerdos 287(g) eran:

  • Florida (320).
  • Texas (127).
  • Georgia (31).
  • Virginia (29).
  • Carolina del Sur (28).

El gobernador también indicó que el Congreso actualmente analiza reformas para “desincentivar aún más la inmigración ilegal“.

Las medidas de Ron DeSantis contra los migrantes en Florida

A lo largo de 2025, fueron numerosas las acciones que el gobierno de DeSantis tomó en contra de los migrantes. Entre estas, se incluyen:

  • Creación de la Junta Estatal de Aplicación Migratoria: con autoridades como el gobernador, fiscal general y otros altos funcionarios para coordinar con ICE y aplicar leyes migratorias a nivel estatal.
  • Endurecimiento de castigos y nuevas penas: se incrementaron los castigos por entrar de forma ilegal al estado, permanecer en Florida sin estatus legal y otras infracciones similares.
  • Retiro de beneficios estatales: se eliminó la posibilidad de que inmigrantes indocumentados paguen matrícula como residentes en universidades públicas dentro del estado.
No obstante, la ley SB 4‑C, que habría convertido en delito estatal entrar o volver a entrar a Florida sin estatus legal y creaba penas obligatorias, fue bloqueada por un tribunal federal poco después de su entrada en vigor. En julio 2025, la administración DeSantis intentó levantar la suspensión, pero la Corte Suprema rechazó el pedido.

Además, también el año pasado, el gobierno de Florida construyó nuevos centros de detención para albergar a los migrantes arrestados por el ICE. Entre las instalaciones se encuentra la conocida como Alligator Alcatraz.

En una conferencia de prensa del 5 de enero de este año, DeSantis anunció sus intenciones de construir otro centro de detención en el Panhandle. Según informó Fox News, la solicitud para erigir la instalación en el noroeste del estado está pendiente de aprobación del DHS.

De dónde son los migrantes arrestados en Florida y entregados al ICE en 2025

En un comunicado de prensa publicado a principios de enero, la administración DeSantis destacó el éxito de la Operation Tidal Wave. Esta iniciativa fue creada bajo los términos de los acuerdos 287(g) y permite a las agencias estatales de Florida trabajar directamente con el ICE.

La delegación de autoridades habilitó a los oficiales a identificar, detener y procesar a personas que se encuentran en el país sin documentos, entre los cuales algunos tienen órdenes de deportación y condenas penales graves. Los países de origen de los detenidos son:

  • 3435 de Guatemala.
  • 3331 de México.
  • 1353 de Honduras.
  • 312 de El Salvador.
  • 312 de Venezuela.
  • 1249 de otros lugares.
