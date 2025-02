Quién es el “zar” de la seguridad que DeSantis nombró para dirigir el control de inmigración en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, designó a Larry Keefe como nuevo director ejecutivo de la Junta Estatal de Control de Inmigración, en línea con su política de endurecimiento de las leyes contra la inmigración de indocumentados. Se trata de un aliado del mandatario estatal de larga data: en 2021, tuvo un papel clave en la planificación de los vuelos que trasladaron a migrantes a Martha’s Vineyard, una decisión que provocó un intenso debate en todo Estados Unidos.

¿Quién es Larry Keefe y cuál será su función en Florida?

Larry Keefe, de 60 años, es un abogado con una trayectoria vinculada a las políticas conservadoras en Florida. Se desempeñó como fiscal federal para el Distrito Norte de Florida durante el primer mandato de Donald Trump, donde impulsó operativos contra la inmigración ilegal y defendió medidas de seguridad fronteriza.

justice.gov

Asimismo, trabajó anteriormente con DeSantis como su zar de seguridad pública y estuvo involucrado en el controvertido plan de trasladar a docenas de refugiados a Martha’s Vineyard en vuelos chárter en 2022. Esa polémica iniciativa se encuadró en el Programa de Transporte de Extranjeros No Autorizados (UATP, por sus siglas en inglés), que ya no está a cargo únicamente del mandatario estatal, tras un acuerdo con la Legislatura de Florida que le hizo perder poder.

En su nuevo cargo como director ejecutivo de la Junta Estatal de Control de Inmigración, Keefe supervisará un presupuesto de más de 200 millones de dólares en subvenciones destinadas a reforzar la seguridad migratoria en Florida. Entre sus principales responsabilidades se encuentran:

Coordinar operativos con las fuerzas del orden locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Supervisar la implementación de las nuevas leyes migratorias estatales.

Fortalecer los controles fronterizos en colaboración con el gobierno federal.

Vigilar el uso de fondos para reforzar la seguridad en comunidades con alta presencia de migrantes indocumentados.

“Este es un trabajo perfecto”, afirmó Keefe tras su nombramiento, según consignó Florida Politics. “Combina los niveles federal, estatal y local para actuar con urgencia y sin barreras”, agregó.

Inmigrantes reunidos frente a la Iglesia Episcopal de St. Andrews, el miércoles 14 de septiembre de 2022, en Edgartown, Massachusetts, en Martha's Vineyard (Ray Ewing/Vineyard Gazette via AP)

James Uthmeier, nuevo fiscal general y aliado clave de DeSantis

Además del nombramiento de Keefe, DeSantis designó como nuevo fiscal general de Florida a James Uthmeie. Ambos tienen una relación cercana: Uthmeie era su jefe de Gabinete de DeSantis desde 2021 y también fue director de su fallida campaña presidencial 2024.

También tuvo un rol destacado durante el primer mandato presidencial de Donald Trump, cuando trabajó como asesor del exsecretario de Comercio Wilbur Ross.

“Ron DeSantis me ha otorgado el deber de proteger el Estado Libre de Florida. Mi promesa como su Fiscal General es que me esforzaré todos los días por hacer lo correcto y hacer justicia donde corresponde. Nada de retórica vacía. Nada de poses. Nada de excusas”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

Uthmeier, de 37 años, fue su jefe de gabinete y ha jugado un papel central en la formulación de políticas conservadoras en el estado Alex Workman - justice.gov

Florida endurece sus leyes migratorias

El nombramiento de Keefe está enmarcado en la reciente firma de la ley impulsada por DeSantis que establece medidas radicales contra la inmigración indocumentada en Florida. Entre los puntos clave de esta legislación se encuentran:

Criminalización de la inmigración ilegal: ahora será un delito estatal el ingreso sin documentos a Florida.

Pena de muerte para inmigrantes condenados por delitos graves, como asesinato o abuso de menores.

Revocación de matrículas universitarias para Dreamers en instituciones públicas.

Obligación de cooperación entre autoridades locales y federales, eliminando cualquier “santuario” para migrantes.

Estas medidas intentan posicionar a Florida como el estado con la política migratoria más restrictiva de EE.UU., en línea con los planes de deportación masiva de Donald Trump.