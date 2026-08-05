Quién gana las elecciones en Florida: las encuestas de candidatos a la gobernación entre Donalds y Fishback hoy

La carrera por la gobernación de Florida continúa abierta de cara a las elecciones 2026, con Byron Donalds, miembro de la Cámara de Representantes federal, al frente de la primaria republicana y con movimientos entre sus principales rivales. Una nueva encuesta mostró avances para James Fishback y Paul Renner, mientras una parte importante del electorado todavía no definió su voto.

Cómo queda Donalds en la primaria republicana de Florida, según la última encuesta

Political Matrix, una división de Palafox Productions and Promotions, realizó dos mediciones estatales entre votantes republicanos probables. La primera se llevó a cabo entre el 31 de mayo y el 3 de junio, con 973 participantes, mientras que la segunda fue realizada entre el 21 y el 23 de julio de 2026, con 1020 votantes.

Byron Donalds recibió el apoyo de Donald Trump en su candidatura como gobernador de Florida Instagram de @byrondonalds

Según los resultados de la última encuesta, estos son los porcentajes de intención de voto de cara a las elecciones a gobernador:

Byron Donalds : 32,2%

: 32,2% Paul Renner : 18,8%

: 18,8% James Fishback : 13,1%

: 13,1% Jay Collins: 2,2%

Además, un 31,6% de los votantes republicanos todavía no definió a qué candidato apoyará, un dato que mantiene abierta la competencia dentro del partido para elegir al próximo mandatario estatal.

Donalds, representante federal por Florida, mostró un crecimiento moderado respecto de la medición anterior. En junio registraba un 29%, por lo que avanzó 3,2 puntos porcentuales en el nuevo estudio.

El candidato cuenta con el respaldo de Donald Trump, quien lo elogió en varias ocasiones en sus redes sociales. Su campaña también recibió importantes aportes económicos de su equipo y de grupos aliados.

Fishback y Renner crecen, según la nueva encuesta en Florida

El mayor avance registrado por la nueva medición fue el del empresario Fishback, quien pasó del 2% en junio al 13,1% en julio. El empresario aumentó su nivel de apoyo, aunque enfrenta cuestionamientos sobre su elegibilidad para aparecer en la boleta republicana por requisitos constitucionales de residencia en Florida.

Por su parte, Renner se consolidó como la principal alternativa detrás de Donalds. El dirigente aumentó su respaldo desde el 14% hasta el 18,8%, impulsado en parte por su participación en un debate organizado por el empresario y comentarista político Patrick Bet-David junto al podcast PBD.

James Fishback mostró un marcado crecimiento entre las últimas dos encuestas en Florida Instagram @fshbck

La medición también mostró una caída para Collins, quien pasó del 11% al 2,2% entre ambos estudios. El análisis de Political Matrix señaló que uno de los factores principales de la competencia actual es el impulso que algunos candidatos lograron construir en las últimas semanas, dentro de un escenario donde Donalds mantiene la ventaja pero todavía no alcanza una diferencia definitiva.

Cuándo se definirá quién es el próximo gobernador de Florida

La interna republicana forma parte de un calendario electoral que ya tiene fechas establecidas. Según el cronograma de la División de Elecciones de Florida, los partidos definirán a sus candidatos en las primarias del 18 de agosto.

Byron Donalds reconoce su favoritismo como candidato a gobernador de Florida

La instancia definitiva será el 3 de noviembre, cuando los votantes elegirán al próximo gobernador del estado en las elecciones generales. El mandatario electo que sucederá a Ron DeSantis asumirá el cargo el 5 de enero de 2027, de acuerdo con la Constitución de Florida.