Redadas del ICE: el radar de los cubanos que votan en las midterms 2026 y por qué apoyarían a los republicanos

El electorado cubano de Florida llega a las elecciones de medio término de noviembre de 2026 con una inclinación política que podría favorecer a los republicanos, aunque no necesariamente respalde todas las decisiones del gobierno de Donald Trump. Una encuesta muestra una comunidad con una fuerte identificación roja, especialmente en lo que se refiere a la política de presión contra el gobierno de Cuba.

Midterms 2026: qué revela la encuesta sobre el voto de los cubanos en Florida

El dato central del estudio de la Florida International University (FIU) revela que los republicanos mantienen una ventaja importante entre los cubanoamericanos registrados para votar en el sur de Florida. La tendencia aparece tanto en la identificación partidaria como en las preferencias electorales para los cargos legislativos y ejecutivos que estarán en disputa.

La brecha partidaria se estrecha significativamente entre las generaciones más jóvenes (menores de 40 años), donde el 40% se define republicano, el 34% independiente y el 24% demócrata Fotomontaje editado con IA

Sin embargo, el relevamiento también muestra diferencias generacionales y desacuerdos sobre la política migratoria que impiden interpretar a este electorado como un bloque completamente homogéneo.

El informe 2026 FIU Cuba Poll consultó a 1004 cubanoamericanos del sur de Florida sobre las relaciones entre Washington y La Habana, las medidas migratorias, la gestión presidencial y las elecciones de noviembre de 2026.

Entre los resultados más destacados aparecen los siguientes datos:

53% de los cubanoamericanos registrados para votar se identifican como republicanos.

27% son independientes y 18% demócratas.

Entre los menores de 40 años, la distribución es más equilibrada: 40% republicanos, 34% independientes y 24% demócratas.

68% afirma que votaría por el candidato republicano que compita por su distrito en la Cámara de Representantes, frente a 28% que elegiría al demócrata.

En la contienda por el Senado, Ashley Moody aventaja a Angela Nixon por 51% a 26% entre quienes ya expresaron una preferencia.

44% del total de encuestados todavía no decidió a quién respaldará en la carrera por el Senado.

Por qué los republicanos conservan una ventaja entre los cubanos

Una de las claves para entender esta inclinación electoral está en la posición que mantiene buena parte de la comunidad sobre el futuro político de la isla. Para muchos cubanoamericanos, la política hacia La Habana sigue siendo un asunto central y las propuestas republicanas de endurecer las medidas contra el gobierno cubano encuentran un respaldo considerable.

De acuerdo con los resultados de FIU, el 77% de los encuestados está de acuerdo con que Estados Unidos aplique una política de máxima presión contra el gobierno de Cuba. El respaldo llega al 83% entre los republicanos, mientras que entre los demócratas baja al 56%.

Para la gobernación de Florida, el republicano Byron Donalds supera al demócrata David Jolly 60% a 24% entre los encuestados decididos @GovRonDeSantis

La diferencia también aparece cuando se consulta por el bloqueo de las importaciones de petróleo. El 65% de los cubanoamericanos está a favor de esa medida, una proporción que asciende al 83% entre los republicanos.

La continuidad del embargo comercial estadounidense también constituye un factor de diferenciación partidaria. Entre quienes manifestaron una opinión sobre el tema, el 61% considera que debería mantenerse. Los republicanos alcanzan un 79% de respaldo a esa postura, mientras que entre los demócratas solamente el 23% está de acuerdo con continuar el embargo.

Otro elemento que ayuda a explicar la afinidad electoral es la expectativa de un cambio político en la isla. El 69% de los consultados cree que la estrategia de máxima presión puede provocar un cambio de régimen.

El informe también registra un apoyo importante a una eventual intervención militar estadounidense para derrocar al gobierno cubano: el 73% de los encuestados respalda esa posibilidad.

Senado y gobernador de Florida: qué dicen los cubanos sobre los candidatos

La encuesta de FIU también midió las preferencias de los cubanoamericanos en dos elecciones clave de Florida: la carrera por el Senado y la contienda por la gobernación.

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Entre quienes ya expresaron una preferencia, la republicana Ashley Moody duplica el respaldo de la demócrata Angela Nixon. Sin embargo, una parte importante de los encuestados todavía no definió su voto.

51% elige a Ashley Moody.

26% se inclina por Angela Nixon.

44% del total de los participantes todavía no sabe a quién votar.

62% de los cubanoamericanos de entre 60 y 75 años apoya a Moody.

Entre los menores de 40 años, la competencia es mucho más ajustada: Nixon obtiene el 37% y Moody, el 36%.

Entre los encuestados nacidos fuera de Cuba, Nixon consigue una ventaja de 46% a 29%.

La ventaja republicana también aparece en la carrera por la gobernación. Byron Donalds supera al demócrata David Jolly entre quienes ya eligieron a un candidato, aunque el nivel de indecisión aún es elevado cuando se considera a toda la muestra.