¿Renace Macy’s en Miami? La cadena abrirá una nueva tienda tras el cierre de varios locales en Florida

Macy’s confirmó la apertura de un nuevo local en Midway Crossings, un centro comercial ubicado en el 7795 de West Flagler Street, en el oeste de Miami. El anuncio llega meses después del cierre de cinco tiendas en el sur de Florida y de otras 61 en el resto de EE.UU. Un vocero de Sterling Organization, empresa que administra el centro comercial, aseguró al Miami Herald que el contrato de arrendamiento ya fue firmado, aunque aún no comenzó la obra y no se fijó fecha de apertura.

¿Qué se sabe sobre el nuevo local de Macy’s en Miami?

El espacio que ocupará Macy’s tendrá 2907 metros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los más amplios de Midway Crossings. Solo será superado por Micro Center (3483 m2), Costco (14.130 m2) y Home Depot (10.714 m2), según datos del sitio oficial de Sterling Organization.

Estará en Midway Crossings, sobre la calle Flagler Foto de macysinc.com

El nuevo Macy’s será más grande que Ross Dress for Less, Marshalls, Burlington y Aldi, que ya operan en el mismo centro comercial. El plano del predio muestra el logotipo de la cadena cerca del patio de comidas, Five Below y Metro by T-Mobile.

Macy’s se expande tras una ola de cierres

En enero, Macy’s anunció el cierre de 66 tiendas en todo Estados Unidos, como parte de su plan de reestructuración denominado Nuevo Capítulo Audaz, según informó El Nuevo Herald.

Entre las sucursales afectadas estuvieron la de Boynton Beach Mall y varias tiendas de muebles ubicadas en el condado de Broward. Pese a los cierres, la firma mantiene presencia en centros comerciales icónicos del sur de Florida, como Aventura Mall, Dadeland Mall, The Falls y Miami International Mall.

Macy’s abrirá un local de 2900 metros cuadrados en Miami Foto de sterlingorganization.com

Midway Crossings: el centro comercial en el que estará la nueva sucursal de Macy’s

El centro comercial Midway Crossings, ubicado en el corazón de Miami, tiene una trayectoria que refleja la evolución del comercio minorista en el sur de Florida. Fue inaugurado originalmente en septiembre de 1970 bajo el nombre de Midway Mall, y en 1987 adoptó la denominación Mall of the Americas, en un intento por modernizar su imagen y captar una clientela más amplia.

Finalmente, en 2022, el complejo fue rebautizado como Midway Crossings, como parte de un ambicioso proceso de renovación y reposicionamiento comercial, informó El Nuevo Herald.

Situado a pocos metros de dos de las arterias más transitadas de la ciudad, la Palmetto Expressway (SR 826) y la Dolphin Expressway (SR 836), el predio posee una alta visibilidad y accesibilidad, con un flujo vehicular diario que supera los 247 mil automóviles, según cifras publicadas en el sitio oficial de Sterling Organization.

La empresa aún no informó cuándo abrirá Foto de macysinc.com

Midway Crossings ocupa un terreno de 22 hectáreas, con acceso directo desde la autopista Palmetto y la Dolphin Expressway, lo que le otorga una ubicación privilegiada en una de las zonas con mayor tránsito vehicular de Miami.

Según El Nuevo Herald, este centro comercial reúne algunas de las principales marcas nacionales, entre las que se encuentran Aldi, Marshalls, Burlington, Ulta Beauty y Foot Locker, que conforman una amplia oferta para los consumidores.

De acuerdo con información de Sterling Organization, administradora del predio, por las vías que rodean el complejo circulan más de 247 mil vehículos por día, lo que refuerza su posición como un centro de alto impacto comercial. Además de las tiendas, allí funciona una de las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) más grandes de Florida, con una superficie de 1487 metros cuadrados.