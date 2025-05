Ross Stores se expande en EE.UU.: estas son las nuevas ubicaciones en Nueva York

Ross Dress for Less tendrá nuevas tiendas en Farmingville y Hempstead, en el estado de Nueva York. Ambos locales están actualmente en obra y representan el desembarco oficial de la cadena en Long Island, una región donde hasta ahora no tenía presencia. Esta expansión forma parte del crecimiento estratégico de la marca y busca atender una demanda creciente de opciones de compras con descuentos en esa zona densamente poblada.

¿Dónde estarán las nuevas sedes de Ross Stores en Long Island?

Ross abrirá una tienda en Expressway Plaza, Farmingville, en el 2280 North Ocean Avenue, en un local ubicado entre Burlington, Skechers y Stop & Shop. Además, sumará otra sucursal en Hempstead, dentro del centro comercial Hempstead Village Commons, que ya cuenta con tiendas como Aldi y TJ Maxx. Ambas aperturas están actualmente en fase de remodelación y ya cuentan con la aprobación oficial de las autoridades locales.

Se espera que otras dos tiendas abran este año en Bohemia e Islandia Foto de TripAdvisor

En el caso de Farmingville, el proyecto ha sido seguido de cerca por el concejal del distrito, Michael Loguercio, quien manifestó su apoyo a la iniciativa y confirmó que las obras avanzan según lo previsto.

En declaraciones al medio Greater Long Island, Loguercio señaló: “El proyecto avanza bien. Este comercio traerá empleos, ingresos fiscales y productos esperados por la comunidad”.

Estas dos sucursales se suman a los 19 locales que la cadena inauguró durante el mes de marzo: 16 Ross Dress for Less y 3 dd’s Discounts. Las aperturas se distribuyeron en 14 estados, incluidos Nueva York, Connecticut, Minnesota y Nueva Jersey, explicaron desde la empresa en un comunicado oficial.

Las nuevas tiendas refuerzan la presencia de la cadena en el noreste del país. Las sucursales de dd’s Discounts, en cambio, se concentraron en mercados ya establecidos como California, Georgia y Texas.

¿Qué proyecta Ross para 2025?

Ross Dress for Less pertenece a Ross Stores, Inc., una empresa con sede en Dublin, California, que forma parte del Nasdaq 100 bajo el símbolo ROST. En 2024, reportó ingresos por 21.100 millones de dólares.

La ubicación de Farmingville estará en Expressway Plaza, junto a Skechers y cerca de Burlington Foto de TripAdvisor

Richard Lietz, vicepresidente ejecutivo de Desarrollo Inmobiliario, sostuvo en el comunicado oficial: “A largo plazo, creemos que Ross puede alcanzar 2900 locales y dd’s Discounts 700 tiendas, gracias al enfoque de los consumidores en el valor y la conveniencia”.

Actualmente, Ross ofrece productos de temporada de marcas reconocidas con descuentos de entre 20% y 70% sobre los precios de tiendas departamentales.

¿Qué se sabe sobre la nueva tienda Ross en California?

Además de las tiendas en el estado de Nueva York, Ross Dress for Less planea abrir una nueva sucursal en Sacramento, California, durante octubre de 2025. Estará ubicada en el centro comercial Camellia Center, en el 5712 Folsom Boulevard, al este del condado de Sacramento. El nuevo local ocupará el espacio donde funcionaba una tienda de Rite Aid, entre Wells Fargo y Cool Chiropractic.

Brookhaven ya aprobó el plan del nuevo local, que se encuentra en plena remodelación. Foto de TripAdvisor

Según confirmó la corredora Soraya Sharifi-Slaughter, de Merlone Geier Partners, al Sacramento Business Journal, el contrato de alquiler se firmó en febrero de este año y la empresa proyecta su inauguración para el otoño boreal. Será la octava tienda de la cadena en la ciudad.

La apertura en Sacramento, al igual que las nuevas tiendas en Farmingville y Hempstead, forma parte del plan de expansión nacional de Ross Stores, que contempla 90 aperturas en 2025: 80 Ross Dress for Less y 10 dd’s Discounts. Según la empresa, esta estrategia responde al interés sostenido de los consumidores por precios bajos y productos de marca.