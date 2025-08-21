Ola de calor azota California y se extiende a Arizona: ¿qué se espera para las próximas horas?

Una intensa ola de calor mantiene en alerta a gran parte del suroeste de Estados Unidos, con advertencias extremas que afectan desde las zonas costeras de California hasta los desiertos de Arizona. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) informó que las temperaturas alcanzarán valores históricos durante los próximos días, con mínimas nocturnas que no brindarán el alivio.

Advertencia por calor extremo para el norte de California

En el norte de California, el NWS de Medford emitió un aviso de calor que entrará en vigor el viernes al mediodía y se mantendrá hasta la noche del lunes siguiente. Las ciudades del condado de Siskiyou, como Yreka, Weed, Montague y Fort Jones, estarán entre las más golpeadas por las temperaturas extremas.

En el norte de California se esperan máximas de entre 100 °F (37 °C) y 110 °F (43 °C) NWS

Las máximas oscilarán entre 100 °F (37 °C) y 110 °F (43 °C) .

oscilarán . Las mínimas se ubicarán entre 60 °F (15 °C) y 70 °F (21 °C) , lo que dificultará la recuperación durante la noche.

se ubicarán entre , lo que dificultará la recuperación durante la noche. La población deberá estar atenta a síntomas de agotamiento por calor, ya que la combinación de altas temperaturas diurnas y noches cálidas generará un riesgo significativo.

El organismo subrayó que los interiores de los automóviles pueden alcanzar temperaturas mortales en minutos, por lo que pidió no dejar niños ni mascotas dentro de los vehículos.

El sur de California afronta una ola de calor con temperaturas extremas

El calor también impactará con fuerza en los valles de Apple y Lucerne, ubicados en el condado de San Bernardino. Allí, el NWS de San Diego advirtió que los termómetros marcarán picos de hasta 108 °F (42 °C) hasta el sábado por la noche.

Temperaturas máximas en San Diego y alrededores para este jueves 21 de agosto NWS

Los expertos anticiparon que el jueves y el viernes serán los días más extremos en esa zona. En ciudades como Apple Valley, Victorville y Hesperia, los residentes deberán resguardarse en lugares frescos, consumir abundante agua y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar.

El desierto y el Valle de la Muerte, entre los puntos más calientes de Estados Unidos

Uno de los sectores donde se registrarán valores más críticos será el desierto de Mojave y el Valle de la Muerte. El NWS de Las Vegas señaló que en Furnace Creek, dentro del parque nacional, los termómetros alcanzarán los 120 °F (49 °C).

En el Valle de la Muerte se esperan temperaturas que rondarán los 120 °F (49 °C) NWS

Las Vegas, Pahrump, Barstow y Twentynine Palms : alrededor de 110 °F (43 °C).

: alrededor de 110 °F (43 °C). Laughlin, Bullhead City, Needles y Lake Havasu City : hasta 115 °F (46 °C).

: hasta 115 °F (46 °C). Owens Valley: entre 100 °F (37 °C) y 105 °F (40 °C).

Los meteorólogos remarcaron que se trata de un riesgo “mayor a extremo” debido a que por la noche las temperaturas no descenderán lo suficiente. Esto aumentará la posibilidad de golpes de calor severos.

Calor extrema en el área metropolitana de Los Ángeles

El calor no se limitará a las regiones desérticas. En el condado de Los Ángeles y la zona de las montañas de Santa Ynez, la advertencia entrará en vigor desde este jueves hasta el viernes por la noche.

Se prevén temperaturas de hasta 96 °F (35 °C) en ciudades como Downey, Norwalk, Culver City y Beverly Hills .

en ciudades como . La advertencia incluye también al centro de Los Ángeles y a zonas recreativas de las montañas de Santa Mónica.

Temperaturas máximas para Los Angeles los próximos siete días NWS

Según el NWS de Los Ángeles/Oxnard, la población más vulnerable será la que carezca de aire acondicionado y quienes realicen actividades físicas en exteriores.

Arizona, en estado crítico por el calor

El calor se intensificará en gran parte de Arizona. En Tucson y los condados del sur, las temperaturas alcanzarán valores de entre 105 °F (40 °C) y 110 °F (43 °C), según la oficina del NWS en Tucson. En otras localidades del sudeste, como Benson, Safford y Nogales, las máximas estarán en torno a los 100 °F (37 °C).

El pronóstico también indica que:

En el valle del río Gila y el área metropolitana de Phoenix , se alcanzarán valores de entre 107 °F (42 °C) y 116 °F (46 °C) .

, se alcanzarán valores de . En Yuma y Blythe, las marcas rondarán los 115 °F (46 °C).

El NWS de Phoenix recalcó que el riesgo es “mayor”, con posibilidades de golpes de calor incluso en personas sanas.

En Tucson, Arizona, se esperan valores térmicos máximos de entre 105 °F (40 °C) y 110 °F (43 °C) NWS

La agencia federal recordó que los refugios públicos estarán habilitados para quienes no tengan acceso a espacios refrigerados.

Oregon y Utah, también afectados por las altas temperaturas

El fenómeno no se limitará a California y Arizona. En Oregon, el área metropolitana de Portland enfrentará entre el viernes y el martes temperaturas de entre 95 °F (35 °C) y 103 °F (39 °C). Las mínimas en la región del valle de Willamette se mantendrán elevadas, entre 60 °F (15 °C) y 70 °F (21 °C), lo que incrementará el malestar nocturno.

En Utah, el condado de Washington y el Parque Nacional Zion alcanzarán máximas de 108 °F (42 °C), mientras que las mínimas no bajarán de 77 °F (25 °C). El NWS de Salt Lake City destacó que esta condición “prolongará el estrés térmico para quienes no tengan acceso a sistemas de refrigeración”.