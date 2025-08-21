Malas noticias para trabajadores de Illinois por el anuncio de despidos en algunas empresas

Por los términos de la Ley de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores (WARN, por sus siglas en inglés), los empleadores en Illinois deben proporcionar al gobierno estatal un aviso con 60 días de anticipación sobre el cierre de plantas o despidos masivos. Estos anuncios de las empresas son malas noticias para miles de trabajadores que ya fueron cesados o están en espera.

Empresas en Illinois informa sobre cientos de despidos

De acuerdo con los últimos informes WARN (junio y julio), presentados por el Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois, que incluyen detalles resumidos sobre los empresarios afectados y los despidos o cierres de plantas, más de 550 empleados de diversas empresas serán despedidos entre septiembre, octubre de este 2025.

Distintas empresas de Illinois anunciaron el despido de trabajadores debido a cierres de plantas o recortes Unsplash

El reporte de junio indica un total de 1728 despidos que comenzaron ese mismo mes y terminarán en 2026.

Las compañías CareerBuilder, LLC y Monster Worldwide, LLC, con sede en Chicago, son las que avisaron acerca de mayores despidos a principios de agosto, con 390 ceses de trabajadores. Luego Momence Packing Company, en el condado de Kankakee, con 274 bajas (hasta el 15 de agosto).

Por su parte, Group 1001 Resources, LLC, de Park Ridge, en el condado de Cook, reportó que habrá 32 bajas de empleados entre octubre y diciembre.

El informe de julio suma 444 despidos que comenzaron en enero y se extenderán hasta octubre de este año.

La empresa LSC Communications MCL LLC, localizada en Bolingbrook, una en los condados de Will y DuPage, avisó acerca de 180 despidos que comenzarán en septiembre y finalizarán en octubre. Mientras que Compass Group indicó que la sucursal en la ciudad de Evanston, en el condado de Cook, cesará a 50 trabajadores.

Las sedes de Compass Group en Aurora, Kankakee, Park Ridge y Joliet, también avisaron de ceses de empleados para los últimos días de agosto, con más de 70 afectados.

En virtud de la ley estatal, los empresarios deben notificar al Estado cuándo tienen previsto despedir a trabajadores Shutterstock

Cómo funcionan los avisos por la Ley WARN

La Ley WARN en Illinois exige a las empresas con 75 o más empleados a tiempo completo (excluidos los trabajadores a tiempo parcial) que notifiquen a los trabajadores y a los funcionarios estatales y locales el cierre de una planta o un despido masivo con 60 días de antelación.

“El empresario que no notifique el cierre de la planta o el despido masivo, como exige la ley, deberá abonar a cada empleado afectado los salarios y prestaciones atrasados correspondientes al periodo de infracción, hasta un máximo de 60 días”, advierten.

Asimismo, la compañía puede ser objeto de una sanción civil de hasta 500 dólares por cada día de infracción. El Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois señala que esta ley no se aplica a las administraciones federales, estatales o locales.

El empresario que no haga el aviso WARN puede ser objeto de una sanción civil de hasta 500 dólares por cada día de infracción Freepik

La agencia estatal también precisa que: “Un ‘despido masivo’ conforme a WARN de Illinois es una reducción de plantilla en un único centro de trabajo que no es consecuencia de un ‘cierre de planta’ y que provoca pérdidas de empleo durante un periodo de 30 días (o, en algunos casos, durante un periodo de 90 días) de 25 o más empleados a tiempo completo“.