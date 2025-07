Rompió el silencio la joven de 18 años que fue víctima de un intento de secuestro en Florida: “Fue muy traumático”

Emma Marine logró escapar de las manos de un hombre que intentó secuestrarla en el estacionamiento de su lugar de trabajo en St. Augustine, Florida. Tres semanas después, la joven de 18 años decidió romper el silencio y reveló aspectos desconocidos del incidente que quedó registrado en video gracias a las cámaras de seguridad.

El relato de Emma Marine sobre su intento de secuestro: “Experimenté una sensación de parálisis”

El intento de secuestro ocurrió el domingo 29 de junio por la tarde, aproximadamente a las 15.30 hs, en el estacionamiento de un negocio ubicado en St. Augustine, en el noreste de Florida. La Oficina del Sheriff del Condado de St. Johns decidió hacer públicas las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia el 15 de julio, casi tres semanas después del hecho.

Impactantes imágenes en Florida: el momento en que un hombre desde una camioneta intenta secuestrar a una mujer

Las autoridades confirmaron que Theodore Michael Tundor, de 31 años, fue el responsable del ataque contra la joven. El hombre había ingresado previamente al establecimiento en el que ella trabajaba, donde cometió un robo antes de intentar llevarse a la víctima contra su voluntad.

En una entrevista con CBS News, Marine describió la secuencia de eventos que vivió durante esa tarde. Según su testimonio, el agresor había visitado el local comercial en una ocasión anterior para utilizar las instalaciones sanitarias.

“Cuando regresó, volvió a usar el baño por unos dos minutos, salió, miró a su alrededor y luego fue detrás del mostrador, comenzó a agarrar cosas, tirarlas y guardarlas en sus bolsillos”, relató.

Según recordó, ella le preguntó varias veces si tenía intención de pagar por los productos que había tomado. Por su parte, Tundor respondió afirmativamente, aunque continuó con la conducta.

La joven de 18 años que escapó de un intento de secuestro en Florida afirmó que lo que vivió fue un hecho traumático Captura de pantalla video CBS News

Luego, ambos se desplazaron hacia el frente del establecimiento, cerca del área de atención al público. En ese momento, él intentó dirigirse hacia la salida principal sin pagar los productos que había tomado.

La empleada decidió bloquear su paso, lo que generó la reacción agresiva del atacante. “Me preguntó: ‘¿Qué piensas hacer al respecto?’”, recordó Marine. “En ese momento experimenté una sensación de parálisis y entonces él me empujó hacia la puerta, me aplicó una llave de estrangulamiento y me arrastró hasta su camioneta e intentó meterme”, agregó.

Las estrategias de defensa personal que le permitieron escapar a Emma Marine

La joven atribuyó su capacidad de reacción a las lecciones que había recibido de sus padres a lo largo de su vida. “Me enseñaron que cada vez que esté en algún tipo de peligro, siempre hay que defenderse", dijo.

A pesar de la violencia del ataque y de encontrarse en una situación de vulnerabilidad, Marine logró aplicar técnicas de autodefensa que le permitieron liberarse del control del agresor. Las imágenes de seguridad muestran el momento en que consigue zafarse de la maniobra de sujeción que el hombre le había aplicado desde atrás, a la altura del cuello.

La víctima logró liberarse y pedir ayuda Captura de pantalla video Oficina del Sheriff del Condado de St. Johns

El video registra cómo la joven escapa del lugar mientras el atacante intenta seguirla. “Fue muy traumático”, lamentó Marine, que sufrió lesiones menores en la muñeca como resultado del forcejeo.

Desde la Oficina del Sheriff del Condado de St. Johns (SJSO, por sus siglas en inglés) destacaron que la conducta de Marine durante el ataque se correspondió perfectamente con las recomendaciones de su programa WAVE: estar alerta, confiar en los instintos, mantener la distancia cuando sea posible y actuar con firmeza ante una amenaza.

Tres semanas después del ataque, la joven empleada admitió que aún se encuentra en proceso de recuperación debido al trauma experimentado. Sin embargo, expresó su deseo de que su historia pueda servir como inspiración para otras personas que pudieran enfrentar situaciones similares.

“Espero que esto pueda mostrar a otras mujeres y jóvenes como yo que pueden defenderse y que no importa lo pequeñas que sean”, expresó.

El sospechoso fue identificado como Theodore Michael Tundidor, de 31 años Foto Oficina del Sheriff del Condado de St. Johns

La detención de Theodore Michael Tundor por intento de secuestro

Tras el fallido intento de secuestro, un testigo se comunicó inmediatamente con el servicio de emergencias 911. La información proporcionada fue crucial para iniciar la búsqueda del sospechoso.

Agentes de la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida, que realizaban patrullajes en la zona de Marineland, identificaron el vehículo de Tundor que circulaba de manera errática sobre la carretera estatal A1A. Al intentar interceptarlo, el conductor emprendió la huida, por lo que comenzó una breve persecución que culminó con su detención.

Una vez capturado, Tundor fue puesto bajo custodia y trasladado a dependencias policiales. La SJSO formuló cargos por secuestro, robo y hurto de automóvil, mientras que la Comisión de Pesca y Vida Silvestre añadió acusaciones adicionales por conducción bajo los efectos del alcohol y evasión de la autoridad.

La Oficina del Sheriff confirmó que permanecerá bajo custodia mientras se desarrolla el proceso judicial. Por otro lado, Marine informó que fue despedida de su empleo, una tienda de tabaco, poco después del incidente.