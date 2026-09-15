Es oficial: las leyes sobre la IA que ya se aplican en California, Nueva York y Texas

La inteligencia artificial es una herramienta cada vez más presente en EE.UU. Según Pew Research Center, uno de cada cinco trabajadores estadounidenses utiliza la IA en sus tareas laborales. Ante este panorama, estados como California, Nueva York y Texas han adoptado distintas regulaciones para el uso responsable de estas tecnologías.

Uno por uno: las leyes sobre la IA que se aplican en California y Nueva York

California

El Estado Dorado es una de las regiones en EE.UU. con mayores regulaciones en materia de IA. El 29 de septiembre de 2025, el gobernador Gavin Newsom firmó la Ley SB 53, considerada la primera normativa del país enfocada en la seguridad de los modelos de frontera.

En ese contexto, los desarrolladores deben publicar un marco de gobernanza anual para evaluar y mitigar riesgos catastróficos. Asimismo, deben reportar incidentes de seguridad críticos a la Oficina de Servicios de Emergencia (OES, por sus siglas en inglés) en 15 días (o 24 horas ante peligro inminente).

California es de los estados con mayores regulaciones sobre la IA Jae C. Hong - AP

Otra de las medidas promulgadas por Newsom es el proyecto de ley SB 813. Dicha normativa establece un marco legal que permite la evaluación de sistemas y modelos de IA para verificar su cumplimiento con la ley estatal.

“Las inquietudes suscitadas por incidentes recientes refuerzan lo que California reconoce desde hace tiempo: la inteligencia artificial ofrece un potencial extraordinario, pero debe desarrollarse e implementarse con salvaguardias efectivas para proteger a la ciudadanía”, señaló el demócrata en un comunicado de prensa.

Nueva York

El Empire State también cuenta con normativas para graduar el uso de la inteligencia artificial. El 11 de diciembre de 2025, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó la Ley SB S8420A, que entró en vigor a 180 días después de la promulgación.

El 11 de diciembre de 2025, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó la Ley SB S8420A que obliga a anunciantes comerciales a notificar si utilizan actores con IA en sus publicidades Fotomontaje generado con IA

La ley exige que los anuncios publicitarios revelen de manera clara y visible el uso de actores sintéticos mediante IA, siempre que el anunciante tenga conocimiento directo.

En caso de incumplimiento, se contemplan multas civiles de US$1000 para la primera infracción y US$5000 para las posteriores.

Por su parte, está en consideración el RAISE Act, un proyecto de ley que prevé regular los modelos de frontera dirigidos a desarrolladores que inviertan más de US$100 millones en cómputo.

El uso de la inteligencia artificial en Texas

El estado de la Estrella Solitaria es uno de los que más promueve el uso y desarrollo de la inteligencia artificial con grandes inversiones en infraestructura.

Sin embargo, también cuenta con diversas regulaciones en esta materia. El 1° de enero de este año entró en vigor la Ley HB 149, que establece disposiciones para las entidades que desarrollan, distribuyen o implementan sistemas de IA en el estado. Entre ellas se encuentran:

Prohíbe el uso de IA para i ncitar delitos o el uso de prácticas comerciales engañosas.

Solicita a agencias gubernamentales notificar al consumidor cuando interactúe con un sistema de IA.

Restringe el uso de la IA para recopilar identificadores biométricos de internet o fuentes públicas sin autorización por parte de entidades gubernamentales.

La Ley HB 149 establece disposiciones para las entidades que desarrollan, distribuyen o implementan sistemas de IA en el estado @govabbottpress

Si la infracción no se corrige a tiempo, se establecen multas administrativas de US$10.000 a US$12.000 por infracción. Si la entidad continúa operando de la misma manera, se podrán aplicar sanciones diarias de US$2000 a US$40.000.

Otra de las nuevas normativas anunciadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, es la suspensión de nuevas aprobaciones de interconexión para centros de datos.

En un comunicado de prensa, instruyó a la Comisión de Servicios Públicos de Texas (PUCT, por sus siglas en inglés) y a ERCOT a realizar una auditoría exhaustiva de todos los proyectos en trámite de conexión a la red eléctrica.

“Nuestra máxima prioridad es proteger la seguridad y la calidad de vida de los texanos”, dijo Abbott. “Cualquier proyecto que no cumpla con los requisitos establecidos por la PUCT y ERCOT, así como con la ley estatal, no podrá conectarse a la red eléctrica de Texas”.

Los pedidos de cambio en las regulaciones sobre la IA

Algunos dirigentes han criticado las normativas sobre la inteligencia artificial. Steve Hilton, actual candidato republicano a la gobernación de California, asegura tener un plan para continuar con la presencia de este tipo de tecnologías en el Estado Dorado.

“Esto es Sillicon Valley”: la propuesta de Steve Hilton para mantener a California como la “capital de la IA”

“Esto es Silicon Valley, la casa de la revolución tecnológica. Esta industria ha sido una joya para California en muchas maneras y la podríamos arriesgar por estas ridículas reglas y regulaciones”, dijo en un video para redes sociales.

El candidato presentó una iniciativa con cinco objetivos puntuales:

Regulación de la inteligencia artificial con sentido común

Energía abundante y asequible

Estudio de otros campos de la IA

Transformación de la educación

Impuestos más bajos e infraestructura de primer nivel

“Los trabajos se van a otros lados porque hacemos muy costoso hacer cosas en California”, remarcó.