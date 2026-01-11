Oportunidad en Nueva York: llega una empresa de IA que creará más de 200 nuevos empleos e invertirá US$33 millones
ElevenLabs expandirá sus operaciones: la información fue confirmada por la gobernadora Kathy Hochul
- 3 minutos de lectura'
Una empresa líder en la inteligencia artificial (IA) anunció una importante inversión en Estados Unidos y eligió Nueva York como su primer destino. La gobernadora Kathy Hochul confirmó que la compañía se instalará en Manhattan, donde proyecta crear 230 nuevos empleos.
Una empresa de inteligencia artificial se instalará en Nueva York
ElevenLabs “desarrolla modelos y productos fundamentales para la interacción persona-computadora”, se indica en el comunicado oficial de la oficina de Hochul.
La empresa invertirá 33 millones de dólares en investigación y desarrollo, al mismo tiempo que contratará a ingenieros y corporativos.
La compañía mantendrá 36 puestos vigentes en su base de Nueva York, por lo que el resto de los puestos se abrirán de manera progresiva, principalmente en áreas técnicas.
De acuerdo con el comunicado oficial, casi 100 de los nuevos cargos estarán vinculados a la ingeniería de software.
El proyecto contará con el respaldo de Empire State Development, que otorgará hasta US$4,4 millones en créditos fiscales a través del programa Excelsior Jobs, destinado a fomentar la creación de empleo y la inversión privada en sectores estratégicos.
A qué se dedica la nueva empresa de IA que se instalará en Nueva York
ElevenLabs ganó reconocimiento internacional por el desarrollo de modelos avanzados de voz generada por inteligencia artificial, caracterizados por su alto nivel de realismo.
La compañía fue fundada por Mati Staniszewski y Piotr Dąbkowski y en sus inicios se inspiró en la diversidad lingüística de Europa del Este.
Actualmente, brindan servicio a miles de empresas que necesitan voz, imágenes, videos o música. Su plataforma permite crear contenido multimedia en más de 70 idiomas.
No obstante, quieren crecer aún más y para ello necesitan hacer investigaciones sobre el mercado y las nuevas tecnologías. Creen que Nueva York es el escenario ideal para explorar los productos avanzados de IA.
“Esta expansión nos permite profundizar nuestra inversión en investigación de vanguardia en IA, ampliar nuestras alianzas con la industria y avanzar en nuestra misión de reinventar la interacción entre humanos y tecnología“, declaró Staniszewski.
Nueva York y su estrategia para convertirse en un polo de IA
La llegada de ElevenLabs se enmarca en una estrategia más amplia del estado para consolidarse como un centro global de desarrollo en inteligencia artificial.
Según datos oficiales, la región cuenta con unos 40.000 trabajadores con habilidades vinculadas a la IA o relacionadas.
De hecho, se han invertido US$21.400 millones en el financiamiento de capital de riesgo para empresas de IA entre 2018 y 2022. La inversión representa un aumento del 11,3% respecto a los años anteriores.
El Economic Development Corporation informó que se asoció con las bibliotecas públicas de Brooklyn, Nueva York y Queens para poder expandir el aprendizaje de herramientas vinculadas con la IA y de cómo usarla de forma responsable.
