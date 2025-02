Ron DeSantis revela que irá contra inmigrantes indocumentados en Florida, sean o no criminales

Florida prioriza sus esfuerzos contra la inmigración ilegal. El miércoles, el gobernador Ron DeSantis anunció un programa diseñado para aumentar los arrestos y las deportaciones de migrantes indocumentados en el estado. Este plan busca mejorar la seguridad pública, con énfasis en la detención y expulsión de individuos con antecedentes penales graves.

Cómo es el plan de DeSantis para detener migrantes indocumentados

El gobernador Ron DeSantis explicó que el programa 287(g) permite a las agencias locales y estatales colaborar más estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para identificar y arrestar a inmigrantes que se encuentren en el país ilegalmente.

Los agentes de ICE podrán entrenar a oficiales locales y estatales para ejecutar órdenes de arresto, identificar y procesar a personas indocumentadas con cargos pendientes Foto ICE.gov

“Si los estados y los municipios no son parte de la solución, el problema persistirá. Por eso Florida está liderando el camino”, afirmó DeSantis.

Este modelo de colaboración se expandirá mediante un acuerdo con diversas agencias estatales, como la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida y el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, que ahora podrán ayudar en las tareas de identificación y deportación de personas indocumentadas.

Tras este anuncio, los agentes de ICE podrán entrenar a oficiales locales y estatales para ejecutar órdenes de arresto, identificar y procesar a personas indocumentadas con cargos pendientes, lo que les permitirá hacer cumplir las violaciones de inmigración en sus rutinas de trabajo, todo con el propósito de expulsar a las personas sin documentos del país.

La nueva prioridad de deportación para DeSantis

En este sentido, DeSantis enfatizó que la prioridad no serán solo quienes tengan antecedentes criminales, sino cualquier persona que no tenga documentos que le permitan estar legalmente en Estados Unidos. “Los oficiales que no quieran seguir las órdenes de asistir con estos procesos serán suspendidos de su cargo”, advirtió el gobernador.

El programa 287(g): la herramienta para aumentar el control

El programa 287(g) es una extensión de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU. y está compuesto por tres enfoques: cumplimiento de la ley en prisión, trabajo conjunto entre agencias y el involucramiento de suboficiales de policía.

Según Keith Pearson, consejero principal de Seguridad Nacional, esta colaboración permitirá a las autoridades locales realizar investigaciones de rutina en patrullajes y hacer arrestos de personas con antecedentes penales graves, según indicó WPTV.

"Cuando estén en patrulla de rutina, podrán hacer este tipo de investigaciones de rutina y, de ser así, efectuar arrestos y hacer cumplir estas órdenes", dijo el sheriff del condado de St Lucie, Richard Del Toro Captura de video WPTV

Richard Del Toro, sheriff del condado de St. Lucie, uno de los que se han sumado al programa, comentó que la medida le permitirá a la policía local ejecutar órdenes de arresto federales que anteriormente no podían cumplir. “Este modelo nos dará el poder de actuar”, destacó Del Toro.

Por su parte, el gobernador defendió la medida al decir que Florida “lidera el camino” en la lucha contra la inmigración ilegal. Aseguró que este tipo de esfuerzos son necesarios para resolver de manera definitiva el problema de la inmigración ilegal en el país.

El gobernador Ron DeSantis oficializó el convenio que permite a agentes locales asumir responsabilidades migratorias en colaboración con ICE X (@VivekNewsX)

“La realidad es que el pueblo estadounidense habló muy claramente: está harto de tener una frontera abierta y de que se ignore el Estado de derecho”, expresó el gobernador, quien ha sido un firme defensor de las políticas más estrictas que han caracterizado su administración.