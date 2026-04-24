Ron DeSantis lanzó un beneficio en Florida para familias con hijos de 4 años: cómo obtenerlo hoy

En Florida, el gobernador republicano Ron DeSantis anunció que más de 13.000 hogares ya participan en la alianza entre el programa de prekindergarten voluntario (VPK, por sus siglas en inglés) y los planes de ahorro universitario Florida Prepaid, que beneficia a familias con hijos de cuatro años. Según indicó el gobierno estatal, el esquema permite vincular la inscripción educativa inicial con el inicio del atesoramiento de dinero para la educación superior.

El beneficio de Florida para familias con hijos de cuatro años

El beneficio surge de una asociación entre el programa estatal VPK y Florida Prepaid College Savings Plans. Este esquema permite que las familias realicen dos trámites en simultáneo: inscribir a sus hijos en educación preescolar gratuita y abrir una cuenta de ahorro para estudios superiores, explican en el comunicado.

Florida otorga un incentivo inicial de US$100 en un plan de ahorro para comenzar el fondo universitario Freepik

Estos ciudadanos reciben del gobierno un incentivo de 100 dólares en una cuenta Florida Investment 529 Plan, destinado a comenzar el ahorro educativo.

En ese marco, DeSantis declaró que ha mantenido las “universidades públicas de primer nivel a precios accesibles para los residentes de Florida”, y que esta “alianza entre el programa VPK y Florida Prepaid ya está ayudando a miles de familias a ahorrar para la educación superior”.

Cómo acceder al programa VPK en Florida y a los US$100 para ahorro estudiantil

El programa VPK es gratuito y voluntario. No exige requisitos de ingreso familiar y ofrece distintas opciones educativas según el tipo de institución. Para poder inscribirse, hay dos condiciones básicas que deben cumplirse:

El niño debe residir en el estado de Florida .

. Debe tener cuatro años antes del 1 de septiembre del ciclo escolar correspondiente.

En algunos casos, existe la posibilidad de postergar el ingreso. Si el cumpleaños cae entre el 2 de febrero y el 1 de septiembre, los padres pueden optar por esperar hasta el año siguiente.

El trámite se realiza a través del sistema estatal. Para iniciar la solicitud, los padres deben completar la inscripción en el Family Portal y consultar los estándares de desarrollo y aprendizaje temprano.

En ese mismo proceso, el sistema permite que los padres abran una cuenta del plan Florida Investment 529 y accedan al incentivo económico.

Cuáles son las características del programa VPK de Florida

El programa VPK tiene el objetivo de preparar a los niños para su ingreso al jardín de infantes. Desde su implementación en el ciclo 2005-2006, alcanzó a más de 3,1 millones de niños. Según el Departamento de Educación de Florida, quienes participan en este sistema llegan mejor preparados a la siguiente etapa escolar.

El programa VPK de Florida es gratuito, voluntario y no exige requisitos de ingreso familiar Freepik

En términos de funcionamiento, el programa ofrece distintas modalidades según el calendario y el tipo de institución. Las familias pueden optar por proveedores públicos, privados o servicios especializados, con formatos que se adaptan a diferentes necesidades educativas.

El esquema durante el año escolar contempla 540 horas de instrucción, con clases que no superan los 11 alumnos por docente, o hasta 20 si hay un asistente. En cambio, la modalidad de verano se organiza en 300 horas, con grupos más reducidos de hasta 12 estudiantes.

Además, el sistema también incluye una alternativa específica para niños con necesidades educativas particulares.